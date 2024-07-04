Общество

Адвокат Грацкого не смог обжаловать решение о продлении подзащитному срока заключения под стражей

Псковский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов экс-заместителя главы Пскова Александра Грацкого на постановление Псковского городского суда от 20 июня 2024 года, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 21 июля 2024 года включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Напомним, Александра Грацкого заключили под стражу по обвинению в получении взятки в особом крупном размере. Его задержали на рабочем месте в марте.

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Бывший чиновник обвиняется в том, что в 2022 году получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

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Позже в деле появился второй эпизод. По версии следствия, в период с 15 по 18 сентября 2023 года известный псковский бизнесмен Артем Мхоян, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал Грацкому массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

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Затем был выявлен еще один, третий эпизод: в период нахождения в указанной выше должности фигурант получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от подрядчика по муниципальным контрактам за совершение в пользу юридического лица действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ по ремонту дорожного полотна и дворовых территорий города Пскова.