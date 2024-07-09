Общество

Вагоны беспересадочного сообщения Москва – Себеж стали полностью заполняться

К середине лета удалось заполнить пассажирами вагоны беспересадочного сообщения Москва – Себеж и Петербург – Себеж, которые в этом мае были запущены спустя 14 лет после отмены, сообщает Telegram-канал «1520. Все о ж/д».

Фото: Telegram-канал «1520. Все о ж/д»

Напомним, что по обоим маршрутах ходят по два вагона – по одному купейному и одному плацкартному. На 19 июля из Москвы в Себеж не осталось ни одного места. Из Петербурга в Себеж пока доступны 24 места в плацкартном вагоне и девять мест в купейном, но более чем за неделю, судя по динамике продаж, «уйдут» и они.

На 14 июля в обратном направлении (из Себежа в Петербург и Москву) также оставались считанные места.

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Вагоны по маршрутам Москва (Петербург) – Себеж ходят только летом и только раз в неделю. По пятницам – из Москвы (Петербурга), по воскресеньями – из Себежа.