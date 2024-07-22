Общество

Парк развлечений «Волшебная гора» в Пскове готовится встречать первых гостей

Парк развлечений «Волшебная гора» в Пскове откроется уже сегодня, 28 июля.

Фото: Александр Елисеев / ПЛН

В Telegram-канале парка для псковичей и гостей города представили удобную карту проезда в парк аттракционов «Волшебная гора».

Источник: «Волшебная гора» / Telegram

Напомним, что визитная карточка «Волшебной горы» - колесо обозрения высотой 50 метров с открывающимся видом на исторический центр города и реку Великую. Также гостей парка ждут еще 10 новых аттракционов. Пространство парка наполнено площадками для семейных прогулок и детских игр, есть амфитеатр. По периметру установлены фуд-зоны. К «Волшебной горе» примыкает прибрежная зона отдыха с лодочной станцией. А для удобства посетителей на входе в парк организована просторная автопарковка, рассчитанная на 80 мест.

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С программой открытия парка можно ознакомиться по ссылке ниже.