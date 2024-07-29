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Общество

Две школы хотят отремонтировать в Псковской области в 2024 году на сэкономленные от торгов средства

01.08.2024 17:16|ПсковКомментариев: 0

Почти 600 млн рублей направят власти Псковской области в этом году на капитальный ремонт школ по программе «Модернизация школьных систем образования». Ход текущих ремонтных работ и планы по дальнейшему обновлению учреждений образования губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с председателем комитета по образованию Андреем Ермаковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального правительства. 

Фото Александра Елисеева

«Для системы образования лето всегда ответственный период. С одной стороны детки отдыхают в летних лагерях, а с другой стороны для нас это период, в течение которого нужно успеть максимально подготовить образовательные учреждения к новому учебному году. В данный момент по программе "Модернизация школьных систем образования“ ведется капитальный ремонт шести учебных учреждений», — подчеркнул Михаил Ведерников и поинтересовался тем, как идет работа и есть ли сложности.

Андрей Ермаков подтвердил, что регион ведет активную подготовку к новому учебному году: «Проект "Модернизация школьных систем образования“ — как раз тот проект, который позволяет подойти к обновлению учебных учреждений глубоко, комплексно и с использованием серьезного ресурса. В этом году мы, действительно, ведем капитальные ремонты двух школ в Пскове, школы в Плюссе, Пустошке, Пушкинских Горах. Отдельным решением министерства в проект включена Яммская школа Гдовского района, по которой закончены торги и подрядчик готовится выйти на объект».

Отдельно глава региона интересовался сроками проведения работ по капитальному ремонту. «Мы ориентируемся на то, что все объекты будут сданы вовремя. Только на Яммскую школу смотрим, как на объект, который закончим до конца календарного года, по остальным школам планируем все основные работы закончить к новому учебному году. Объем большой, но понимаем, что справиться нужно. Сложности, безусловно, есть, но это скорее задачи, которые мы решаем», — заметил Андрей Ермаков.

На сэкономленные от торгов средства Псковская область планирует в этом году отремонтировать еще два учреждения образования — школу в Дедовичах и Добычинскую школу в Палкинском районе. Необходимые согласования в Минпросвещения и Минфине пройдены. «Понятно, что работы на этих объектах продлятся и после завершения летнего периода. Уже проговорили с главами, как выстроить работу так, чтобы ремонты не повлияли на ход образовательного процесса», — добавил Андрей Ермаков.

Глава региона согласился, что важно грамотно использовать сэкономленные средства и не отказываться от проведения дополнительных работ, тем более, что в регионе есть опыт перераспределения учащихся на время проведения ремонтов.

Особое внимание Михаил Ведерников и Андрей Ермаков уделили планам по модернизации учреждений образования. Председатель комитета поблагодарил губернатора за решение о выделении муниципалитетам дополнительного финансирования для проработки проектов. Именно это позволило подготовить от региона серьезную заявку в Минпросвещения на 45 объектов общей стоимостью 3 млрд рублей на ближайшие три года. В их числе не только школы, но дошкольные учреждения и колледжи. Дошкольные учреждения со следующего года впервые вступают в программу капремонта. Среди колледжей в проект допущены только участники федеральной программы «Профессионалитет».

«Стараемся сделать так, что бы все образовательные организации, которые подают подобную потребность, были заявлены в срок и вовремя. Мы понимаем, что у региона будет определенная квота, но мы ориентируемся на то, что это будет порядка 20 новых объектов в ближайшие три года дополнительно к той заявке, которая у нас уже одобрена. Это будет и новым вызовом, и новыми возможностями», — заметил Андрей Ермаков.

Напомним, программа «Модернизация школьных систем образования» реализуется с 2022 года в рамках государственной программы «Развитие образования». В прошлом году благодаря федеральной программе был проведен капитальный ремонт 11 школ. На эти цели в прошлом году было направлено почти 540 млн рублей.

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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