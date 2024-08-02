Общество

«Клубника со сливками»: редкие грибы находят в лесах Псковской области

Странные грибы стали замечать псковские грибники в Печорском муниципальном округе. Своими фотографиями красивых, но опасных грибов они делятся в группе «Грибы в Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Калашников / «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском»

Грибы вызвали у многих опасения, что неудивительно, ведь встретить их в лесу – большая редкость. Псковичи уже не первый год натыкаются на них, поэтому в группе поделились в комментариях своими знаниями о грибах и предупредили о их опасности.

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Фото: Наталья Александрова / «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском»

Гриб называется Гиднеллум Пека, но в народе его называют «Кровавый зуб» или «Клубника со сливками». Несмотря на свой необычный внешний вид, он является ядовитым.

Фото: Татьяна Масина / «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском»

Гриб очень плохо изучен, поэтому его точное воздействие на человеческий организм неизвестно. Считается, что он растёт одиночно или в небольших группах на кислых почвах старовозрастных (по некоторым данным) лесах с участием сосны или ели.