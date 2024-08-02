Псковичи на выходных собрали десятки килограммов грибов в Гдовском районе

Десятки килограммов грибов собрали псковичи в минувшие выходные в Гдовском районе. Своими впечатлениями и снимками корзин они делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Али Скуратова / «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском»
На данный момент чаще всего лесники собирают лисички. На фото ниже - 29 кг этих грибов.
Фото: Марина Баранова/ «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
На «Гдовке» (трассе в направлении Гдова) грибов хватило всем. Люди отмечали, что 3 августа в этом районе собралось особенно много народу. Лес порадовал всех чудесной погодой и россыпью грибов. Встречаются боровики и белые.
Фото: Ирина Кузьмина / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
Ранее сообщалось, что странные грибы стали замечать псковские грибники в Печорском муниципальном округе.