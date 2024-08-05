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Новые для России клещевые паразиты вызывают у псковичей сыпь и пятна

Новых для России клещевых паразитов обнаружили в Псковской области. Инфекцию выявили у жителей региона, которые обратились в медучреждения с высокой температурой - до 39 градусов, сыпью и пятнами на теле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Псковская область имеет особое географическое положение и территории, по которым проходят пути миграции птиц. Исследование патогенов, которые переносятся клещами, в частности риккетсий, особенно актуально, заметили в облздраве. Специалисты отмечают, заболевание опасное, и если ухудшилось состояние, то не стоит заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу.

«Надо внимательно относиться к своему здоровью. Тем более, если есть хронические заболевания в анамнезе. Могут быть осложнения. Дают осложнения на слизисто-сосудистую систему», - рассказал исполняющий обязанности заведующего ПЦР-лаборатории инфекционной больницы Александр Романов.

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Ранее сообщалось, что за неделю с 26 по 31 июля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 66 человек, в том числе 24 ребенка.