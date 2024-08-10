Общество

Четыре корзины белых груздей собрали грибники в Псковском районе

Четыре корзины белых груздей собрали грибники в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Ольга Васильева

Автор снимков Ольга Васильева рассказала, что нашла грибы в лесу Псковского района. «Корзинки стоят именно в таком лесу, ёлки с березами», - отметила она.

Напомним, на выходных многие грибники поделились в социальной сети фотографиями собранных грибов. Судя по опубликованным снимкам, в основном псковичи и гости региона собирают боровики.