Общество

Десятый юбилейный исторический праздник «Воевода Шуйский» открылся в Пскове

Десятый юбилейный исторический праздник «Воевода Шуйский» открылся в Пскове, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Праздник проходит десятый год подряд и посвящен событиям 1581–1582 годов — обороне древнего Пскова от войск

Стефана Батория,

Открыла мероприятие генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. «Я уверена, что этому празднику, как и России, никогда не будет конца», - отметила Светлана Мельникова.

Перед гостями праздника выступили ансамбль казачьей песни «Гайдан» арт-резиденции «Родина», танцевальный ансамбль «В удовольствие». Также посетителей праздника будут ждать площадки с мастер-классами от Музейной мастерской, показательные бои реконструкторов, средневековые игры со стрельцами, мастер-класс по отливании пули, историческая лекция, суличный турнир. Праздник завершит выступление группы «Вольный ветер».

Организаторами праздника выступают Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр.