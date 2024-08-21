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Общество

Дни Витебской области стартовали в Пскове

28.08.2024 10:59|ПсковКомментариев: 0

Дни Витебской области пройдут в Пскове с 28 по 31 августа. Программа мероприятий яркая, насыщенная и затрагивает все сферы сотрудничества регионов России и Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

В рамках Дней Витебской области в Пскове регион посетит правительственная делегация Республики Беларусь.

Официальные представители соседствующих регионов двух стран примут участие в деловых встречах и совещаниях, направленных на укрепление партнерских отношений в области образования, здравоохранения и туризма, торгово-экономической, аграрной, и промышленной сферах, а также в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия со дня образования Псковской области.

Дни Витебской области в Пскове будут отмечены большим праздником, который пройдет с 28 по 31 августа в «Витебском подворье» в Финском парке. На площадке будет организовано экспозиционно-выставочное пространство, оформленное с учетом исторических и культурных особенностей Витебской области. Гости смогут узнать о наследии Витебщины, которое будет представлено в традиционных ремеслах, исторических личностях, местах и событиях.

Отдельное место на площадке будет уделено работе с молодежью: состоится презентация работы студенческих отрядов Витебской области, организованы игры, а также интерактивы для самых маленьких.

Самые разные мероприятия объединят работников сферы образования Псковской и Витебской областей. Планируется проведение круглых столов на актуальные для педагогического сообщества темы, презентация образовательных проектов военно-патриотической направленности и посещение псковских учреждений образования с целью обмена опытом с белорусскими коллегами.

Также на площадке будет широко представлен туристический потенциал Витебской области, в том числе совместные с Псковской областью проекты — межнациональные туристские маршруты «По местам боевой славы» и «Искусство вне границ».

Традиционно для посетителей будет работать ярмарка белорусских товаров, которые уже полюбились многим жителям Псковского региона. Товаропроизводители представят мясо-молочную продукцию, консервы, хлебобулочные и кондитерские изделия, изделия легкой промышленности и ковры. Свои работы представят и витебские мастера народных ремесел.

Посетители площадки смогут оценить образцы крупногабаритной техники белорусского производства. Здесь будут представлены сельскохозяйственные машины, подъемники, пожарный и другой специальный транспорт. Белорусские коллеги также продемонстрируют псковичам и гостям города промышленный потенциал Витебской области — экспозиция будет наполнена презентациями 19 промышленных предприятий.

Отдельная программа предусмотрена для специалистов здравоохранения двух государств. В эти дни витебские и псковские врачи обменяются знаниями и практическим опытом в рамках международной медицинской конференции.

Работники культуры витебских и псковских учреждений в ходе совместных мероприятий обсудят планы по реализации международных творческих и патриотических проектов.

Традиционно гостей праздника ждет насыщенная концертная программа.

Дни Витебской области в Пскове проводятся в рамках договоренностей, достигнутых между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным. До этого Дни Витебской области в Пскове проходили в сентябре 2022 года. В прошлом году состоялись Дни Псковской области в Витебске. Мероприятие пользовалось огромным успехом — за два дня его посетило более 30 тысяч человек.

Теги: #витебск
Источник: Псковская Лента Новостей
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