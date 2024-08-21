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Общество

Наталья Федорова: Выставка «Россия начинается здесь» дает людям возможность познать свою область

28.08.2024 13:16|ПсковКомментариев: 1

Выставка «Россия начинается здесь», которая работает в Финском парке в Пскове, дает людям возможность познать свою область. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова заявила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я на выставке бываю каждый день, и каждый день интересно. Событие само по себе очень значимое, наша область сравнительно молодая, судьба у нее непростая. Главное ее богатство - это люди, в первую очередь. Я смотрю и думаю, насколько наша земля богата талантами, насколько она и раньше была богатой, и сейчас. Времена всегда были непростые, а земля рождает щедро талантливых людей. Поэтому радуешься, в первую очередь, за то, что есть у нас такие люди, которые создают историю региона», - сказала Наталья Федорова.

Она отметила, что у каждого района Псковской области есть своя уникальная изюминка, есть свои особенности, достопримечательности и места, о которых не всегда известно массам.

«Эта выставка, в первую очередь, дает людям возможность познать свою область и понять, что не надо много денег тратить на семейный отдых выходного дня или в отпуске, не надо далеко ехать. У нас практически все есть. Это здорово, понимаешь, насколько много возможностей, направлений для перспективного развития. Выставка масштабная. Для региона это очень важно. В первую очередь, это важно для самих жителей, для нас это семейная выставка, потому что очень большое внимание уделяется детям, для них очень много мастер-классов, связанных с нашей культурой, с нашими всеми традициями, обычаями», — добавила глава района.

Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Финском парке в Пскове 23 августа и будет работать до 31 августа.

26 муниципалитетов Псковского региона представляют гостям выставки картины и фотографии с изображением самых живописных уголков области, местную продукцию и ремёсла, сувениры, костюмы, угощения, кубки. Организаторы проводят мастер-классы и работают с посетителями на интерактивных площадках. Мероприятие проходит в рамках празднования 80-летия Псковской области.

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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