Общество

Премьер-министр Белоруссии: Псковская область — очень близкий к нам регион

Псковская область тесно связана с Республикой Беларусь. Об этом премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Действительно, просадка была. В этом году прибавили порядка 8%. Думаю, что с такой динамикой эта просадка прошлого года будет преодолена. Буквально месяц назад область выбрала нас в качестве поставщика пассажирских автобусов особо большой вместимости», — сказал Роман Головченко.

Он отметил, что в каждом белорусском изделии есть что-то из России. В процессе своего изготовления разные компоненты техники проходят через Россию и Белоруссию иногда по несколько раз, что благотворно влияет на экономику обеих стран.

«Сырье проходит обработку на белорусских предприятиях, поставляется обратно российским предприятиям, где производится дополнительная. Это хорошо, потому что каждый на этом зарабатывает, каждый получает в бюджет налоги», - добавил премьер-министр Республики Беларусь.

Он уточнил, что со своей стороны Республика Беларусь готова предоставить различные льготы для расширения сотрудничества с Псковской областью.

«Псковская область — очень близкий к нам регион. Фактически одни люди здесь живут, повязанные и семейными, и дружескими, и историческими связями», — заключил Роман Головченко.