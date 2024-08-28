Общество

Представители молодёжной политики Пскова и Витебской области обсудили сотрудничество

В Доме молодёжи 29 августа представители регионального комитета по молодёжной политике, Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области и Движения Первых встретились с коллегами из молодёжной политики Витебской области Вячеславом Хролом и Дмитрием Петровым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

Гостям провели экскурсию по обновленному Дому молодёжи, рассказали о том, что удалось реализовать, и о дальнейших планах. После за «столом переговоров» в рамках Международного клуба дружбы обсудили развитие молодежной политики в России и Белоруссии, обменялись успешными практиками, а также достигли договоренностей, направленных на совместную реализацию молодежных проектов.

«С коллегами договорились о масштабировании совместной работы, в том числе по линии студенческих отрядов. Пригласили делегацию из Беларуси на международный патриотический форум "Мы помним", который направлен на сохранение исторической памяти о Победе нашего братского народа в Великой Отечественной войне. Форум уже совсем скоро пройдет на территории Псковской области. В завершение встречи наметили планы на совместную подготовку грантовых заявок на реализацию молодежных проектов в 2025 году, а также, в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войны, запланировали ряд совместных мероприятий. Работа с коллегами из Республики Беларусь позволяет обмениваться опытом, идеями и реализовывать проекты, направленные на укрепление международных отношений», - поделился итогами встречи врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев