Ирина Федунина стала руководителем филиала «Великолукский» Псковского областного центра психиатрии и наркологии 

Руководителем Великолукского филиала Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии «Великолукский» №2 стала бывший главный врач психиатрической больницы Ирина Федунина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Теперь в структуру Псковского клинического центра психиатрии и наркологии входят:
Напомним, в Псковской области продолжается реорганизация Островской межрайонной больницы, в ее структуру должны войти пять филиалов: Пыталовский; Опочецкий; Красногородский; Пушкиногорский; Новоржевский. Реорганизация должна завершиться 1 ноября.
Ранее Псковская городская клиническая больница вошла в структуру Псковской областной клинической больницы.
С 1 апреля Великолукская межрайонная и Куньинская больницы преобразованы в филиалы Псковской областной клинической больницы.