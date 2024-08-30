Общество

Ирина Федунина стала руководителем филиала «Великолукский» Псковского областного центра психиатрии и наркологии

Руководителем Великолукского филиала Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии «Великолукский» №2 стала бывший главный врач психиатрической больницы Ирина Федунина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Теперь в структуру Псковского клинического центра психиатрии и наркологии входят:

психиатрический стационар в деревне Богданово;

Псковский филиал;

Великолукский филиал №1;

Великолукский филиал №2 (стационар).

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Напомним, в Псковской области продолжается реорганизация Островской межрайонной больницы, в ее структуру должны войти пять филиалов: Пыталовский; Опочецкий; Красногородский; Пушкиногорский; Новоржевский. Реорганизация должна завершиться 1 ноября.

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Ранее Псковская городская клиническая больница вошла в структуру Псковской областной клинической больницы.

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С 1 апреля Великолукская межрайонная и Куньинская больницы преобразованы в филиалы Псковской областной клинической больницы.