Копоушку с завершением в виде птицы обнаружили археологи в Пскове на раскопе на Красноармейской набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская археология».
Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram
«Самая яркая находка сегодняшнего дня на раскопе на Красноармейской набережной (Псков) - копоушка с завершением в виде птицы. Происходит из слоя 18 века», - рассказали археологи. .
Копоушка - предмет, совмещающий в себе гигиеническую функцию, которая следует из названия.
«Для гигиены используется миниатюрная ложечка в нижней части. В верхней части - отверстие для подвешивания. Птичка, безусловно, для красоты», - добавили археологи.