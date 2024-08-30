Общество

Псковские грибники не ходят в бор из-за сильной червивости

Псковские грибники заметили сильную червивость в некоторых местах сбора в Псковской области. Грибы активно растут и радуют любителей «тихой охоты», но их состояние оставляет желать лучшего. Своими наблюдениями и советами псковичи делятся в сообществе «ВКонтакте» «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском».

Фото: Анна Пшеницына / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

За последнюю неделю грибники отметили сильную червивость в борах, и не рекомендуют отправляться туда за поиском удачного «улова». Для сбора килограммовых вёдер, по их мнению, сейчас лучше всего отправляться на песчаные территории.

«В бор лучше не заходить, там бешеная червивость!» - констатировала любительница «тихой охоты».

Фото: Маргарита Куликова / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

Несмотря на это, грибы продолжают радовать своим количеством. Некоторым удаётся собрать целые корзины, провожая детей до школы.

Фото: Юлия Алексеева-Романова / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

«Доброе утро и хорошего дня, прогулялись быстренько до школы! Подосиновики на 99% чистые», - похвасталась псковичка.

Также грибники отмечают, что в Островском районе стали активно расти чёрные грузди, которые идеально подходят для засолки.

Фото: Юлия Алексеева-Романова / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

В Псковской области ситуация со сбором грибов остаётся на достойном уровне. Грибники в комментариях сообщества делятся, что даже за небольшой промежуток времени умудряются собрать внушительные объёмы.

«В гдовском лесу за три часа собрали десять килограммов на двоих!» - рассказала подписчица группы.