Общество

В центре Пскова продолжают игнорировать запрет на услуги проката лошадей

Детей продолжают катать на лошадях в Детском парке города Пскова, несмотря на запрет. Фотографии Псковской Ленте Новостей присылают очевидцы.

В очередной раз лошадей в центре Пскова заметили сегодня, 8 сентября.

«Лошадницы продолжают оккупировать Детский парк», - сообщил очевидец.

Напомним, нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля.

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В настоящее время организовывать катание на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места катания, таким образом, попали под запрет.