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Общество

Более 100 псковичей прошли диспансеризацию у избирательных участков

12.09.2024 14:35|ПсковКомментариев: 0

146 человек вакцинировались против гриппа и 104 прошли профилактический осмотр в передвижных мобильных медицинских комплексах, установленных на площадке у избирательных участков в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области. 

В дни голосования - 6, 7 и 8 сентября - Избирательная комиссия Псковской области с региональным комитетом по здравоохранению реализовывала совместный проект.

«Избиратели, пришедшие на выборы, могли пройти профилактический осмотр, первичный этап диспансеризации, а также сделать прививку от гриппа. Первый опыт прошел успешно. Избиратели оценили полезное нововведение», - рассказали в Избирательной комиссии Псковской области. 

Теги: #диспансеризация
Источник: Псковская Лента Новостей
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