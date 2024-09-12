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Фиолетовый паутинник находят грибники в Псковских лесах

Фиолетовый паутинник растет в псковских лесах, фото находки Псковской Ленте Новостей прислали грибники.

В этот раз гриб удалось обнаружить в лесах неподалеку от Изборска.

Гриб фиолетовый паутинник, научное название которого Cortinarius violaceus, представляет собой вид грибов из семейства паутинников. Он характеризуется своим ярким фиолетовым или фиолетово-коричневым цветом шляпки и ножки. Фиолетовый паутинник обычно встречается в хвойных и лиственных лесах Евразии и Северной Америки.

Этот гриб не рекомендуется употреблять в пищу. Фиолетовый паутинник играет важную роль в экосистеме леса, участвуя в процессе разложения органического материала и обеспечивая питание других организмов.

Его уникальный внешний вид и некоторые интересные свойства делают фиолетового паутинника объектом изучения для любителей грибов и научных исследователей.