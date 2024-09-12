Общество

Депутаты в Пскове обсудили сохранение традиционных ценностей с Молодежным парламентом

Круглый стол с Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов прошел в региональном парламенте сегодня, 16 сентября, основной темой стало сохранение традиционных ценностей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участие в круглом столе приняли молодые люди, депутаты, а также представители социальных и медицинских учреждений. Круглый стол начался с обсуждения законопроектов, инициируемых президентом, по вопросу традиционных ценностей. С исторической справкой выступил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

«Изучение, сопричастность к пропаганде традиционных, семейных ценностей - одна из ключевых задач в настоящее время», - подчеркнул Игорь Дитрих.

Сегодня необходимы конкретные меры, которые будут направлены на закрепление постулатов традиционных ценностей, добавил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов. «Это огромная часть проектов, будь то линия президентских грантов или иных организаций. Это появилось не из воздуха, оно имеет правовые корни и основы», - отметил он.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко уточнил, что организатором сегодняшнего круглого стола стал Молодежный парламент. «Тема касается их. Молодежь сегодня - будущее России», - подчеркнул парламентарий.

По мнению директора Детской деревни - SOS Псков Игоря Соловьева, России следует смотреть на лучшие практики и жестко реагировать на то, что не соответствует ценностям страны.

«Мы не коллектив, а индивидуумы. Нас интересует свой личный интерес и достижения. То, что началось в нашей стране 30 лет назад, уже прошло, либеральная повестка продолжается в интернете. И важно подхватить ребенка, чтобы он не пошел "во все тяжкие". Надо заложить фундамент, чтобы потом на эту "елочку" навешивать "шарики" и пустить в общество достойного человека. Что касается Запада, надо смотреть на лучшие практики и жестко реагировать на вещи, посягающие на их половую идентичность. Пропаганда, на мой взгляд, это нормально. Еще я считаю, что в рекламе, где показывается семья, должны быть мама и папа, а еще и 2-3 ребенка», - подчеркнул Игорь Соловьев.

Трансляция традиционных ценностей выходит на более высокий уровень, отметила региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова.

«В городе Пскове есть случаи, когда идет девочка Даша, но она говорит, что она считает себя Федей. Прямо в псковской школе был такой случай. Надо уже работать с родителями, если такое происходит. Трансляция традиционных ценностей выходит на более высокий уровень. Дорогу осилит идущий. Раньше многодетные семьи считались чем-то темным, сейчас - более светлым. Посмотрим еще, как приживется "Семьеведение"», - заверила Юлия Колбасова.

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Депутат областного Собрания, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу отметила, что сейчас патологии и психические отклонения у детей встречаются часто.

«Медицина путем диспансеризации и работы с психологом решает этот вопрос. Если семья дает мальчику отрастить длинные волосы, одевает по-девчачьи... Может, они хотели девочку? Но это не норма. Работа с молодыми семьями, молодежью должна быть усиленная. Мы не приемлем нетрадиционных отношений, однополые браки. Я считаю, это психические отклонения и с ними надо серьезно работать. Дети-готы, обвешанные цепями - это движение тоже к данному вопросу относится. Они сразу выделяются. Надо сразу подключать психологов. Некоторые учителя просят справку от психиатра», - заметила Елена Лунгу.

Ранее Игорь Дитрих предложил поддержать федеральную инициативу о запрете гражданам государств, в которых разрешена смена пола, быть усыновителями и опекунами российских детей. Проект закона об изменениях в Семейный Кодекс РФ региональный парламент рассмотрит на сентябрьской сессии.