Общество

Нововведения в школах — что думают о них родители и педагоги

Новый учебный год, который стартовал в этом году 2 сентября, принесет не только новые знания. Учащихся и педагогов ждут новшества, касающиеся как организации учебного процесса, так и воспитательной работы. Какие изменения ждут псковские школы и что думают о них учителя и родители, узнала Псковская Лента Новостей.

От запрета мобильников до семьеведения

Большинство новшеств озвучил на августовском педсовете министр просвещения России Сергей Кравцов. Наиболее важные касаются учебного процесса.

Так, с 1 сентября этого года школы страны начали работать по единым федеральным программам. «Старшеклассники в прошлом учебном году стали заниматься по единым учебникам истории. Работа над развитием единого образовательного пространства будет продолжена и в наступающем учебном году. По каждому предмету появится единое календарное тематическое планирование и продолжится разработка единых государственных учебников», - пояснил он.

Еще одним нововведением стали новые учебные предметы: «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Как поясняют федеральные СМИ, на уроках труда дети будут учиться основам конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами, изучать компьютерную графику и черчение, а также практиковаться в кулинарии, кройке и шитье. А новый предмет, который заменит ОБЖ, будет состоять из более широкого курса начальной военной подготовки, включая правила оказания первой помощи, а также действий при катастрофах разного рода.

«Мы также продолжаем формировать единое воспитательное пространство», - отметил министр Кравцов. По его словам, российские школьники, учителя, родители хорошо знакомы с проектами «Разговоры о важном» и «Россия - мои горизонты». «В новом учебном году проекты будут продолжены. Прошу относиться к этим урокам неформально, а с душой», - попросил он учителей.

И, конечно, в Год семьи тематика многих воспитательных мероприятий будет связана с семейными ценностями. В рамках внеурочной деятельности у школьников появится курс «Семьеведение». Он призван сформировать приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям и научит выстраивать отношения с родителями и другими родственниками. Программа курса рассчитана для учеников 5-9-х классов и состоит из пяти разделов, на изучение которых выделено 34 часа.

Также планируется и патриотическая работа. Например, все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.

Некоторые нововведения коснулись и работы педагогов в образовательных учреждениях. Теперь у них есть возможность устанавливать правила поведения в учебном заведении и требования к дисциплине на занятиях. Федеральные законы им в этом помогают. Так, с нового учебного года вступают в силу поправки к Закону об образовании: школьникам запрещено пользоваться мобильными телефонами в учебное время.



В продолжение Года педагога и наставника появляются новые стимулирующие выплаты для учителей. В частности, в школах и колледжах введут федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей в месяц для советников директоров по воспитанию. А на региональном уровне планируют поощрить педагогов, которые подготовили призёров и победителей всероссийских олимпиад, а также стобалльников по результатам ЕГЭ. Им в этом году обещают премию в размере 50 тысяч рублей — за каждого подготовленного ребенка.

Возвращаемся к тому, что было

Среди обновлений педагоги особо отмечают единые программы обучения. «Это замечательная вещь, когда мы возвращаемся к тому, что было много лет назад, когда можно было безболезненно ребенка перевести из региона в регион, из города в город, и у него не было некомфортного состояния, что он чего-то не знает. Это огромный плюс. Если все получится, это замечательное нововведение», - считает директор псковской гимназии №28 Ольга Замирская.

Правда, отмечает и проблемы, связанные с нововведением: «Минус — пока нет никакой методической литературы и учебников. Но, с другой стороны, это стимул для учителя - что-то искать, расти, обучаться новому».

В прошлом - классный руководитель с 30-летним стажем, педагог также отмечает плюсы «Разговоров о важном». «Это о том, что происходит в стране, чем можно гордиться, о ком можно говорить. Суперская вещь!», - говорит она.

Ввести в школьную программу курс «Семьеведение» - тоже хорошая идея. Хотя и не новая: «На городском августовском педсовете я выступала по этому вопросу. С 2007 года мои дети в рамках проекта «Героев забывать нельзя» проводили праздник семьи, рассказывали о семейных традициях ученикам начальной школы. То есть, раньше уже это вкрапливалось. Хорошо, что сейчас к этому возвращаемся».

По словам Ольги Замирской, в гимназии «Семьеведение» выделено в учебном плане как факультативный курс: «Мы предвосхитили события. А поскольку в нашем учебном заведении изучается православная культура, мы решили, что семьеведение будет лучше звучать с подачи православия. Поэтому этот раздел у нас будет преподавать отец Роман Ледин (руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии — прим. ред.)».

Полезным новшеством директор гимназии считает и запрет смартфонов на уроках. «Как это будет работать — сложно сказать: в принципе у педагогов, у школы не так много прав. И не всегда можно надеяться на осознанное отношение ребенка или родителей к этому вопросу. Дети все сидят в телефонах, и запретить пользоваться ими на уроке на уровне государства нужно было давно», - считает она.

По словам Ольги Замирской, в школе, где она ранее работала, был опыт, когда перед уроком учителя собирали у учащихся смартфоны в отдельный контейнер. «Это не было принудительным: кто-то сдавал, кто-то не сдавал. Но было условие, что если ученик оставляет телефон у себя, его нужно убрать в портфель. Маленькие к таким правилам хорошо относились, с подростками было посложнее, но все равно приходили к консенсусу», - говорит педагог.

В этом году родители учащихся гимназии заранее были ознакомлены с запретом на смартфоны на уроках: «Родители восприняли эту новость «на ура», дети тоже в курсе, что в школе пользоваться телефоном можно только на перемене в беззвучном режиме», - отмечает директор.

Меры поддержки педагогов нашу собеседницу тоже радуют, но она отмечает, что проблема кадров остается. «Ничего не меняется: молодые специалисты в школу не идут. У нас не хватает учителей химии. И ПсковГУ, к сожалению, не выполняет эту задачу»,- говорит руководитель школы.

Есть программа, но нет учебников!

Рядовые учителя тоже отмечают важность изменений, но предполагают, что из-за нововведений столкнутся с проблемами. «Единое календарно-тематическое планирование это хорошо. Но есть федеральная программа, а учебников нет! Поэтому учителю либо приходится покупать свой комплект (это в районе 8 тысяч рублей), либо разрабатывать рабочие листы, распечатывать материал на каждого ученика», - поясняет учитель русского языка одной из школ Пскова Татьяна.

Что касается других новшеств, таких как наличие государственной символики в школе, «Разговоры о важном», «Семьеведение» - это важно. «Семья, любовь к Родине, уважение к старшим - всё это всегда прививала школа. А, как говорил Рэй Брэдбери, «домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытается привить школа». Поэтому в этих вопросах нужно, чтобы семья и школа занимали единую позицию, только тогда будет толк», - отмечает педагог.

«Мобильники на уроках не нужны», - в этом учитель согласна с законодателями. Но, по ее словам, «запрет на них ввели, а вот механизмов реализации запрета нет». «Опять спустили вопрос на школы. А что может учитель? Сделать замечание. И всё. Если принимаем законы, должны чётко прописывать алгоритм их исполнения»,- считает педагог.

К премиям за победителей олимпиад и стобалльников тоже есть пожелания. «Очень приятно, что решили давать премии учителям. Но 100 баллов - это удача, стечение обстоятельств. Ребенок, который пишет на 90 баллов и выше, ничем не уступает стобалльнику. Поэтому, если говорить о премии честно, на мой взгляд, надо давать её тем учителям, у кого высокий показатель среднего балла ЕГЭ по классу или по параллели, если учитель работает в нескольких выпускных классах»,- считает она. И приводит пример: «Средний балл ЕГЭ по биологии по России — 54, в классе сдавали биологию 23 человека и средний балл получился 78. Это заслуживает премии».

Полезные навыки

Большинство родителей на вопрос о школьных новшествах, честно признаются, что не в курсе многих изменений, но о некоторых из них слышали от детей и учителей или в новостях.

«Я читал в прессе информацию, что появятся новые предметы. Например, что ОБЖ теперь будет с акцентом на защиту Родины. С одной стороны, для меня как для советского ребенка, это привычно, потому что у нас вообще было НВП — начальная военная подготовка. Но, с другой стороны, мне кажется, что дети не должны защищать Родину, а должны учиться. И очень надеюсь, что в этом курсе акцент будет на безопасности. У нас достаточно ситуаций, в которых нужно, чтобы ребенок знал, как себя вести по отношению к неадекватным поступкам взрослых или сверстников. Что нужно делать, если видишь пожар, правонарушения? Как оказать первую помощь? Надеюсь, что программа обучения по новому предмету будет учитывать эти потребности», - рассказал отец десятиклассника Артем.

По поводу возращенных в школу уроков труда мужчина сказал, что ничего против не имеет. «Соглашусь с теми, кто скажет, что последнее поколение гораздо менее подготовлено в этом смысле и гораздо реже сталкивается в необходимостью вбить гвоздь, дрова порубить, пришить пуговицу. Но если девочки и мальчики эти навыки будут получать, это только на пользу будет, даже если им в жизни не пригодится», - уверен он.

Обязательное размещение государственной символики на фасадах школ, по мнению Артема, вряд ли «приведет к небывалому росту патриотизма». «Но пусть будут флаги. Дети хотя бы будут знать, как выглядит российский триколор и не прикрепят его вверх ногами»,- говорит он.

Также Артем слышал, что обсуждается отмена ЕГЭ. «Решения еще не принято. Хотя судя по отклику старшего сына, который должен окончить школу в следующем году, эта тема вызывает среди школьников небывалый ажиотаж и интерес. Однако на мой вопрос, не боится ли он, что вместо ЕГЭ будет еще что-то более неудобное и страшное, ответа я не получил», -замечает Артем.

Учиться на чужом опыте

«В нашем классе ОБЖ нет вообще, поэтому от перемены названия в жизни нашего класса ничего не изменилось. Почему нет, не знаю. То ли учителя нет, то ли по какой-то другой причине», - отвечает на вопросы мама восьмиклассницы Марина.

Что касается запрета на мобильный, по словам женщины, ее дочь предполагает, что будут собирать мобильные перед уроком. Хотя Марина сомневается, что такие правила коснутся ее ребенка, потому что класс начинает год не в своей школе: «Куда складывать эти мобильные? Стоимость всех телефонов класса - не менее полумиллиона рублей. Кто из учителей возьмет на себя такую материальную ответственность? А я, например, дочь уже не отпущу без телефона в школу. Мы привыкли уже знать, села ли она на автобус, если задержалась, то где. Да и вообще мало ли что случится…».

По поводу нового курса «Семьеведение» Марина разговаривала с дочкой и ее подругой. «Они не верят, что занятия повлияют на них и они будут стремиться завести семью в раннем возрасте. Они сейчас прагматичны: учеба, хорошая работа, жилье, муж, в котором уверена на все сто, и только потом дети. Не раньше 30 лет», - замечает мама школьницы.

«Сын уже достаточно взрослый, школа - полностью его сфера ответственности. Поэтому я не в курсе многих изменений, хотя слышала о том, что в школу вернут уроки труда», - говорит мама другого старшеклассника Елена.

«Мне очень нравились уроки, на которых мальчики учились пользоваться лобзиком. Благодаря им, сын сделал несколько полезных и приятных подарков для всех бабушек - подставки для телефонов, декоративные фигурки. Все были счастливы. Одно время школьные "труды" представляли собой сплошные рефераты на темы материаловедения, конструирования и прочих тем в таком же духе. И это было скучно и не полезно. Поэтому все зависит от того, как будут организованы уроки на этот раз», - говорит она. И добавляет, что лучше не разделять занятия по гендерному типу: «Мальчикам пригодится умение самостоятельно пришить пуговицу, а девочкам может быть интересно собрать робота».

А вот нужно ли детям получать знания по сборке-разборке автомата и метанию гранаты в рамках школьной программы, Елена не уверена. «Когда я училась в школе, мы все это изучали. И это было странно»,- отмечает она. Хотя, по словам женщины, ее сын «обеими руками за расширенное ОБЖ и против семьеведения, так как это лишний час нагрузки».

Сама же она считает, что идея такого курса неплоха, и все зависит от содержания и подачи материала. «Думаю, это правильно - пропагандировать семейные ценности еще в школе. Может быть, это кого-то убережет от преждевременного брака или от развода на пустом месте. Семья не возникает из пустоты, над ней надо работать. И хорошо бы учиться не на своих ошибках, а на опыте предыдущих поколений», - говорит она.

И совершенно правильно, по мнению мамы школьника, «если дети, приходя каждый день в образовательное учреждение, будут видеть российский флаг и понимать, что они живут и учатся в такой великой стране, как Россия».

Одним словом, на школьные новшества возлагают надежды и родители, и педагоги. А учебный год покажет, какие из изменений, действительно, нужны.

Светлана Синцова