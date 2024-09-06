Законопроект о сохранении традиционных семейных ценностей обсудят в Собрании

Поддержать федеральную инициативу о запрете гражданам государств, в которых разрешена смена пола, быть усыновителями и опекунами российских детей, предложил вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. Проект закона об изменениях в Семейный Кодекс РФ региональный парламент рассмотрит на сентябрьской сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Вице-спикер напомнил, что правила усыновления российских детей ужесточают с 2012 года – процесс начался с «закона Димы Яковлева» по имени погибшего мальчика, которого американский усыновитель оставил в машине на солнце. В 2013 году в российском законодательстве появился запрет на усыновление детей жителями стран, где разрешены однополые браки.
Игорь Дитрих подчеркнул, что за последние 12 лет детей-сирот в России стало значительно меньше: общая численность сократилась на 24%, а проживающих в детских домах – на 66%. При этом доля усыновления иностранцами детей из России в последние годы незначительна и продолжает снижаться.
Авторами рассматриваемой законодательной инициативы являются депутаты Государственной Думы, в том числе, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Как отмечается в пояснительной записке к документу, запрет на усыновление гражданами стран с разрешённой сменой пола будет способствовать обеспечению защиты права российских детей на воспитание в традиционной семье.
Добавим, по решению Совета Собрания первая после парламентских каникул сессия регионального парламента назначена на 19 сентября.