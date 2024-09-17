Общество

Редкий гриб «сморчок вонючий» заметили в Псковском районе

Жительница Псковской области обнаружила на прогулке в районе деревни Ваулино Псковского района редкий краснокнижный гриб Mutinus ravenelii, известный также как «сморчок вонючий». Фотографиями удивительной находки она поделилась на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Валерия Волк / «ВКонтакте»

Гриб относится к семейству весёлковые и отличается необычным внешним видом: имеет вытянутую форму с яркой красной шляпкой и белым или розовым стеблем.

Гриб издает неприятный запах, который привлекает насекомых, распространяющих его споры. Встречается редко, внесен в Красную книгу. Плодовые тела появляются с июня до конца сентября.

Этот гриб несъедобный, в пищу не употребляется.

Ранее грибники нашли в Псковской области фиолетовый паутинник.