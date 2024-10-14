Общество

Нянюшкина сказка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вчера на площадке перед литературным отелем «Арина Р.» в Пушкиногорье открыли памятник самой известной няне России — няне Пушкина. Некоторые подробности этого очень симпатичного дня — в репортаже корреспондента нашего издания.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

…Сначала было признание: директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич сказал, что мечтал о двух памятниках. Семёну Степановичу — всенародно признанному домовому и Арине Родионовне, мамушке, как назвал её сам поэт в одном из своих стихотворений.

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И вот оба проекта осуществились, пусть как в сказке, в смысле: «долго ли, коротко…» История с памятником Арине Родионовне, например, только официально длилась с конца 2016 года, а задумана была ещё раньше.

Памятник у гостиницы, по дороге в музей-заповедник «Михайловское» — уникальный в своём роде. «Обычно, — отмечает необычное решение Юлия Зорина, научный сотрудник музея-усадьбы в Суйде, — Арину Родионовну изображают вместе с Пушкиным…» «Но мы хотели представить её как сказительницу, открывшую поэту, а за ним — и всему честнóму миру чудо русской сказки, красоту русского слова», — продолжает мысль Анатолий Секерин учредитель ООО «Литературные отели» и один из инициаторов и главных «движителей» проекта.

Анатолий Секерин и Юлия Зорина.

Официальных речей на церемонии открытия было немного, да и слово «церемония» тут, пожалуй, было ни к чему. Зато выступающие обсудили важный вопрос о том… какого цвета кот.

Замечательный скульптор, автор памятника Дмитрий Кривоносов (он среди прочего рассказал байку о том, как лепил макет памятника няни из глины, которую как раз до того другой автор использовал для макета памятника Пушкину) «проголосовал» за рыжего. Сказал: материал с бронзовой крошкой, а что кота благодарные посетители загладят до блеска, не пройдёт и года — он лично нисколько не сомневается.

Дмитрий Кривоносов и его рыжий кот.

Так и было: гости кота гладили, с нянюшкой фотографировались (устроители церемонии даже специальные подушки приготовили, чтобы никому на стылую скамейку не садиться — всё-таки октябрь уж наступил). Деревья — саженцы дубов, выращенные из желудей «ганнибалова дуба» — сажали. Покупали сказки Пушкина… Словом заняты были чрезвычайно!

И, заметьте, никто вслед за Александром Сергеевичем не допытывался у мамушки, где же кружка. Потому что организаторы по-хозяйски этот вопрос предупредили: угощали всех безумно вкусным безалкогольным вишнёвым глинтвейном. Кружку при этом велели забирать с собой: на добрую и долгую память.