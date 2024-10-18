Общество

«Пахнут грибами»: ризопогон нашли в псковском лесу

Жительница Псковской области обнаружила в лесу редкий гриб - Ризопогон. Своей фотографией необычной находки псковичка делится в группе «Грибы в Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Татьяна Лаврова / «Грибы Псковской/ Рыбалка на Чудском»

«Интересно, что такое. Растут в песке под соснами, сильно пахнут грибами», - подписала женщина свою фотографию.

«Ризопогон. Ими сейчас все боры усыпаны», - ответили любительнице «тихой охоты» в комментариях.

Ризопогон обыкновенный – редкий представитель семейства Ризопогоновых. Его часто путают с белым трюфелем, чем активно пользуются мошенники, продающие ризопогоны по высокой цене. По-другому вид называют: трюфель обыкновенный; трюфель обычный; ризопогон обычный.

Ризопогон обыкновенный внешне очень напоминает небольшой клубень картофеля. Плодовое тело неправильной округлой или клубневидной формы, от 1 до 5 см в поперечнике. Кожица молодых грибов бархатная, но по мере роста ризопогона становится гладкой и местами растрескавшейся. Цвет внешней оболочки серовато-коричневый, у созревших экземпляров она приобретает оливково-бурый оттенок с желтизной.

Это малоизученный гриб, который редко встречается в лесу. Находка этого вида – нечастое явление, ведь плодовые тела практически полностью скрыты под слоем почвы. Зато, если нашелся один, рядом обязательно отыщутся и другие – ризопогоны никогда не растут поодиночке.

Ризопогон обыкновенный селится в ельниках и сосняках, реже в смешанных лесах. Грибы растут в почве под опавшими листьями в непосредственной близости от стволов хвойных деревьев. На поверхности можно заметить лишь одиночные мицелиальные тяжи. Иногда встречаются поверхностные экземпляры, но в большинстве своем плодовое тело ризопогона обыкновенного сильно заглублено в землю. Сезон активного плодоношения приходится на июнь-октябрь.