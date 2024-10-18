Общество

Анастасия Повторейко: Изоляция детей не должна игнорироваться за пределами школы

Требования изоляции школьников должны соблюдаться в полной мере. Ограничения должны касаться не только школ, но и других мест массового сбора. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM сообщила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

«В соответствии с особенностями происходящих в регионе эпидемического и инфекционного процессов, решение по введению карантинных мер является единственно верным. Однако данные ограничительные меры для достижения требуемого результата должны соблюдаться в полной мере», - отметила Анастасия Повторейко.

Она пояснила, что персональная изоляция детского населения не должна игнорироваться и в отношении других мест массового сбора. В частности, это кружки, секции, места массового отдыха и развлечений.

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Напомним, с 21 октября все школы Пскова перешли на дистанционный формат обучения. Решение принято в связи с большим числом случаев внебольничной пневмонии в ряде образовательных учреждений города.

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Детские сады в Пскове продолжают работать в обычном режиме.