Общество

Микст-инфекции усложняют лечение внебольничной пневмонии у псковских пациентов

Микст-инфекции усложняют лечение пациентов с внебольничной пневмонией в Пскове. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко на совещании под руководством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, которое прошло в среду, 23 октября, в правительстве региона. В режиме ВКС в обсуждении вопросов участвовали представители муниципальных образований области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Анастасия Повторейко обратила внимание на участившиеся случаи микст-инфекций при внебольничной пневмонии, что усложняет лечение пациентов. Кроме того, она напомнила, что инкубационный период заболевания составляет до 3-х недель.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко проинформировала, что по итогам прошлой недели в регионе отмечается рост заболевания внебольничной пневмонией среди населения. Зарегистрировано 287 случаев, больше половины которых приходится на детей в возрасте до 17 лет. Случаи заболеваемости внебольничной пневмонией фиксируются во всех муниципальных образованиях Псковской области. Среднеобластные показатели превышены в Пскове, Псковском, Гдовском, Куньинском и Новосокольническом районах, Порховском муниципальном округе.

«На территории региона встречаются как единичные случаи заболевания внебольничной пневмонией, так и групповые в организованных коллективах. Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания в Псковской области комитетами региона и сотрудниками организаций на местах проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора», — отметила Елена Припутенко.

На совещании также было отмечено, что в Псковской области растет число граждан, заболевших новой коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе зарегистрирован 61 случай. По ОРВИ рост незначительный. Почти половина случаев заболевания приходится на население Пскова. Превышены показатели в Островском и Великолукском районах, Усвятском и Невельском МО. Этой инфекции также наиболее подвержены дети школьного возраста.

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Напомним, с 21 октября все школы Пскова перешли на дистанционный формат обучения. Решение принято в связи с большим числом случаев внебольничной пневмонии в ряде образовательных учреждений города.

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Детские сады в Пскове продолжают работать в обычном режиме.