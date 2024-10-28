Общество

По программе переселения соотечественников в Псковскую область приехали жители 15 стран

За время действия программы переселения соотечественников в Псковскую область приехали жители 15 стран, треть переселенцев – из Прибалтики. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительственного комитета по труду и занятости Нина Бухмиллер на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты обсудили проект об установлении на 2025 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области.

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В рамках рассмотрения изменений члены комитета сделали акцент на обсуждении мероприятий по переселению соотечественников – эта подпрограмма продлевается до 2029 года. Вице-спикер Армен Мнацаканян поинтересовался у Нины Бухмиллер, граждане каких стран переезжают в Псковскую область. По словам докладчика, за время действия программы соотечественники приехали из 15 стран, треть переселенцев – жители прибалтийских государств.

«Большая доля приходится на Узбекистан - 1629 патентов, Таджикистан - 608 патентов, Азербайджан - 113 патентов. Основные отрасли – сельское хозяйство, обрабатывающее производство и строительство», - пояснила Нина Бухмиллер.

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Вопрос депутата Анастасии Повторейко касался наличия квотирования по определённым специальностям. Специалист сообщила, что никаких профессиональных ограничений не введено, воспользоваться программой переселения могут, в том числе, и пенсионеры.

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих спросил о способах информирования соотечественников из недружественных стран о возможностях переселения, также он уточнил, не снизит ли увеличение стоимости патента на привлекательность области для работы. Специалист заверила, что такая информация доводится до людей через российские представительства. Члены комитета поддержали изменения госпрограммы.

«Я думаю, что на снижение привлекательности это не повлияет. Не настолько большая сумма. Она должна быть приравнена в средней зарплате и среднему платежу НДФЛ. Это справедливое увеличение», – добавила Нина Бухмиллер.

Напомним, проект закона направлен на реализацию в Псковской области своих полномочий по правовому регулированию налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента в организациях на территории Псковской области.

Размер фиксированных авансовых платежей от доходов работающих на основании патента иностранцев подлежит индексации. Стоимость патента на 2024 год составляет 6169 в месяц. На 2025 год планируется установить размер фиксированного авансового платежа на сумму 6768 рублей. Увеличение размера составит 599 рублей.

Отметим, за 2024 год в Псковской области выдали 2029 патентов.