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Глава «Дружины»: Видеолекторий «Потягнем за Отечество!» важен для патриотического движения

Такие мероприятия как видеолекторий «Потягнем за Отечество!» очень важны для развития патриотического движения. Об этом директор организации «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» Михаил Герасимов рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Такие мероприятия очень важны для развития патриотического движения. Было очень много молодежи. Мои коллеги из "Дружины" мероприятие оценили положительно. Многие открыли для себя исторические факты. Если такие мероприятия будут проводиться в дальнейшем, с удовольствием их посетим», – сказал Михаил Герасимов.

Напомним, видеолекторий «Потягнем за Отечество!», организованный Псковским региональным отделением РВИО, состоялся в Пскове.

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Ранее Михаил Ведерников подготовил и опубликовал лекцию на тему ратной славы Псковской земли. Видеозапись выступления размещена 6 октября в Telegram-канале политика. С данной лекцией глава региона выступил перед военнослужащими, дружинниками, студентами и юнармейцами.