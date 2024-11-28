Общество

Александр Котов о проекте бюджета, избрании глав муниципалитетов и штрафах за парковку на газонах

Очередная 39-я сессия Псковского областного Собрания состоялась 28 ноября. На ней депутаты рассмотрели основные параметры бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, а также приняли ряд важных законов, включая единый способ избрания глав муниципалитетов и увеличение максимальных штрафов за нарушение благоустройства. Подробнее о принятых решениях в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

— Идет процесс формирования бюджета. Остаётся ли он социально ориентированным?

— Уже сейчас, при рассмотрении проекта закона в первом чтении, мы четко предусматриваем финансирование на выполнение всех социальных обязательств. Это, прежде всего, заработная плата бюджетникам с учетом индексации и тех параметров, которые заложены в указе президента Российской Федерации; меры социальной поддержки; лекарственное обеспечение; приобретение жилья для детей-сирот и так далее. На первоначальном этапе эти социальные обязательства уже четко гарантированы финансовым обеспечением.

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Традиционно мы возвращаемся к рассмотрению проекта закона в первом чтении, когда представлены поправки в проект закона о бюджете. В связи с тем, что федеральный закон о бюджете уже принят, на следующий год и на плановый период соответственно предусмотрены дополнительные средства в качестве субсидий и субвенций на реализацию различных программ и национальных проектов. Соответственно, мы уже ко второму чтению увидим значительное увеличение и доходной, и расходной части, но при этом я еще хочу отметить, чтобы мы сегодня не гнались за доходной частью.

У нас есть значительное количество объектов, которые требуют серьезного финансирования. Наша главная задача - завершить строительство этих объектов, а их достаточно много. Это объекты социальной сферы - и школы, и больницы, и объекты коммунальной инфраструктуры, и объекты дорожного строительства, и экотехнопарк. Все эти финансовые обязательства тоже будут заложены в бюджете следующего года. Я с оптимизмом смотрю на цифры бюджета следующего года и считаю, что у нас еще будет много возможностей для того, чтобы в течение года пополнить и доходную, и расходную часть, и направить дополнительные доходы на самые насущные проблемы, решения которых от нас ждут жители Псковской области

— Законодательную инициативу Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» об установлении единообразного способа избрания глав муниципалитетов поддержали депутаты. Как оцениваете такое нововведение? Ускорит ли это перевод оставшихся районов в округа?

— Эта инициатива направлена на то, чтобы ввести единую систему формирования органов местного самоуправления. Теперь во всех муниципальных районах, в муниципальных округах главы муниципальных образований будут избираться тайным голосованием по результатам проведения конкурса. До этого мы внесли изменения в закон Псковской области и установили такой же единообразный порядок избрания глав для городских округов. У нас теперь в Пскове и в Великих Луках главы городских округов точно так же избираются путем тайного голосования местного самоуправления.

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— Какие преимущества имеет выстраиваемая вертикаль?

— Не надо пугаться слова вертикаль. У нас в Российской Федерации правильно и четко выстроена вертикаль со своими полномочиями на всех уровнях. Она способствует улучшению качества управления. С другой стороны, мы избегаем случайного выбора. К сожалению, в практике и такое случается. Кандидатами на должность главы муниципального образования должны быть люди, обладающие необходимым образованием, необходимым профессиональным опытом и знаниями. Решение о допуске на голосование принимает конкурсная комиссия, оценивая эти критерии. Такой способ избрания предполагает, что управлять нашими муниципалитетами будут люди профессионально подготовленные, с одной стороны, с другой стороны, имеющие определенный опыт.

— В доходах области теперь будет фигурировать строка «Туристический налог». Как это отразится на доходах области? Будут ли его платить местные жители? В каких районах планируется ввести этот налог и входит ли в список Псков?

— Вряд ли стоит рассчитывать на какие-то серьезные поступления от туристического налога. Но в то же время это, мне кажется, вполне себе оправданная мера, особенно в наше время, когда растет спрос на внутренний туризм. Количество туристов увеличилось, и не такие большие средства предлагаются к уплате в виде туристического налога. Посмотрим, как эта инициатива будет работать, изучим практику. Может быть, это будет достаточно хорошей мерой для поддержки каких-то элементов нашей туристической внутренней индустрии.

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— На комитете представитель коммунистов назвал смешной индексацию социальных выплат и предложил повысить ее до 9% за счёт повышения доходов области от НДФЛ. Считаете ли вы это реальным и разумным?

— Справедливости ради надо сказать, все-таки в вопросах индексации надо стремиться к существующему уровню инфляции. Сейчас это 4,5%. Надо отталкиваться от того, что это средний показатель в течение года. В какой-то промежуток времени она может быть высокой, в какой-то может быть ниже. И мы уже не в первый раз сами этот вопрос поднимали в рамках наших заседаний. Все-таки, к сожалению, у нас в настоящее время нет возможности в полном объеме индексировать на процент инфляции. Но к этому, безусловно, надо стремиться. Вопросы, связанные с индексацией мер социальной поддержки, находятся на контроле. В течение года надо стараться по возможности дополнительные источники финансирования на эти цели искать.

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— Глава города Пскова Борис Елкин, заручившись поддержкой ассоциации муниципальных образований, предложил повысить штрафы за нарушение правил благоустройства, в том числе парковки на зелёной зоне и создание несанкционированных свалок. Поможет ли повышение штрафов повлиять на сознательность псковичей и сделать город чище?

— Я считаю, что, безусловно, поможет. Только надо рассматривать в совокупности методы. Это не только повышение штрафов и потенциальная возможность эти штрафы взыскать, но и кропотливая каждодневная работа по составлению административных протоколов за нарушения, которые предусмотрены законом. Если административная практика работает, гражданам предъявляют административные штрафы, это, безусловно, сказывается на сознательности. Это с одной стороны. А с другой стороны, прозвучал вопрос о том, что мало парковок. Это не значит, что можно парковаться на газонах, на детских площадках, вообще где угодно. Этот вопрос необходимо параллельно решать. Я считаю, что мера совершенно правильная, в этой ситуации она оправдана. И как еще другим способом бороться с теми, кто пытается нарушить действующие правила? На газонах точно парковаться нельзя. Речь идет не только о гражданах, но и о юридических лицах в том числе. Для юридических лиц гораздо более серьезные штрафы. Зачастую мы можем видеть, как именно водители автомобилей юридических лиц нарушают правила благоустройства, в частности. Могу привести несколько примеров, когда водители грузовиков, привозящие товары в пункты выдачи маркетплейсов, беспощадно ездят по тротуарам, по газону. Надеюсь, что повышение штрафов повлияет и на них.

Беседовала Анастасия Мишуковская