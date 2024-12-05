Общество

Александр Козловский: 2024 — сложный и напряженный год

2024 год был сложным и напряженным. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, подводя предварительные итоги года в рамках проекта «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM). При этом он подчеркнул, что в последнее время «легких» годов и не бывает.

«С начала пандемии - череда лет, когда Россия и российский народ сталкиваются с различным вызовами», - напомнил Александр Козловский.

В числе основных событий 2024 года он отметил проведение президентских выборов и утверждение нового состава правительства России.

«Первый раз у нас Государственная Дума полноценно утверждала правительство, каждого министра», - пояснил депутат.

Также он остановился на теме принятия бюджета. По словам Александра Козловского, в настоящее время он следит за принятием основного финансового документа в регионе.

«Я жду, когда Псковская область утвердит бюджет. В конце года мы заслушаем бюджетное послание. Для меня это важно, чтобы понять, как будет проходить 2025 год», - сказал парламентарий.

Подводя итоги года для Псковского регионального отделения «Единой России», секретарь партийной организации остановился на результатах муниципальных выборов.

«Они хоть и не были масштабными, но стали успешными для нас, - напомнил Александр Козловский. — И мы уже готовимся к следующим выборам». Напомним, в 2025 году в Псковской области пройдет ряд избирательных кампаний в районах, которые планируется преобразовать в округа в рамках муниципальной реформы. Секретарь регионального отделения «Единой России» вновь высказался в поддержку проводимых преобразований.

Среди других направлений деятельности регионального отделения партии Александр Козловский особо выделил работу волонтеров.

«У нас регион особенный, очень много воинских частей, много военнослужащих сейчас находятся на СВО, поэтому мы в этом направлении работаем», - заключил депутат.

Напомним, сегодня в эфире радио «ПЛН FM» вышел очередной выпуск программы в рамках проекта «Обратный отсчет». Кроме Александра Козловского, в ней принял участие депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Николай Валуев. Ведущий программы — главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко обсудил с гостями студии актуальные темы общественно-политической повестки, а также вопросы развития спорта и туризма.