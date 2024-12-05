Общество

Татьяна Фомченкова: Школьники перегружены из-за сложности учебных программ

Школьники перегружены из-за усложнения образовательных программ и большого объема домашних заданий. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова.

«Я считаю, что школьники перегружены, безусловно. Очень много предметов, и более интенсивно в последнее время пошли новые программы, особенно в соответствии с государственными образовательными стандартами (ГОС)», — отметила она.

Татьяна Фомченкова подчеркнула, что изменения в учебных планах значительно повысили сложность тем: «В учебные программы пятого класса входят задания уже с отсылкой к единому государственному экзамену. Конечно, учитывая возраст детей, но тем не менее, концентрация темпа очень велика, большие домашние задания, объем предметов тоже немаленький».

Депутат привела конкретный пример: «Если раньше были труды и технологии, которые больше ориентировались на прикладное творчество, то сейчас они переходят в проекты, робототехнику и другие подобные направления».

Директор гимназии имени С. В. Ковалевской также отметила, что для того, чтобы освободить детей от перегрузки, необходимо обращаться к педагогическому опыту: «Здесь нужно искать ответ в опыте советской педагогики. Когда домашнее задание очень строго регламентировалось локальными актами и составляло одну треть от изученного в школе. Я думаю, что это может быть первым подходом. Если мы вернемся и посмотрим на тот опыт, то, наверное, найдем какое-то оптимальное решение для уменьшения нагрузки на школьников».

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Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению проработать вопрос перегрузки школьников.