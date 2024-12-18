Общество

Свыше 400 млн рублей выделят на реконструкцию медучреждений в Псковской области

Свыше 400 млн рублей выделят на реконструкции больниц, ФАПов и амбулаторий на территории Псковской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На реконструкцию больничных комплексов приграничных территорий запланировано 422 млн рублей. 206 миллионов предлагаем заложить на меры поддержки и привлечения медицинских кадров, ещё 40 – на обеспечение жильём: 35 млн на приобретение, 5 млн – на софинансирование ипотеки и 220 миллионов – это 37 новых ФАПов и 3 врачебные амбулатории», - доложил губернатор.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».