Общество

В 2025 году в Псковской области благоустроят свыше 30 общественных территорий

По линии благоустройства в 2025 году запланировано приведение в порядок 31-й общественной территории во всех муниципальных образованиях. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из федерального бюджета на данные цели выделено 162 млн рублей. Также по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов исторических поселений победила заявка Новосокольнического района. Это «Благоустройство парка "Заречный"». Реализация запланирована на 2025-2026 годы. Из федерального бюджета будет выделен почти 71 млн рублей.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в следующем году получим почти 180 млн рублей на реализацию проекта Пушкиногорского района. В Пушкинских Горах отремонтируют детский сад «Сказка», детскую школу искусств, культурно-досуговый центр и здание ветеринарной станции. Дополнительно будет приобретен транспорт для работы ветврачей.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».