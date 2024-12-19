Общество

Наталья Исакова: Бюджет Псковской области 2025 года направлен на решение важнейших задач

Планируемые к реализации в Псковской области в 2025 году мероприятия направлены на решение важнейших задач как в социальной сфере и молодежной политике, так и в вопросах безопасности и развития туристического потенциала Псковского региона. Такое мнение член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области Наталья Исакова высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя бюджетное послание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«При планировании бюджета любого уровня перед правительством и депутатами стоит всегда непростая задача: между тем, что хочется сделать, и реальными финансовыми возможностями. Планируемые к реализации в Псковской области в 2025 году мероприятия направлены на решение важнейших задач как в социальной сфере и молодежной политике, так и в вопросах безопасности и развития огромного туристического потенциала нашего региона», – сказала Наталья Исакова.

Она отметила, что регион активно участвует в реализации национальных проектов.

«В 2025 году область включается в новые национальные проекты, которые несомненно принесут положительные результаты для развития инфраструктуры. При значительной федеральной финансовой поддержке Псковская область находит собственные ресурсы для развития и привлечения инвесторов. Особо следует отметить поддержку и поиск новых возможностей для реализации мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», – заключила Наталья Исакова.