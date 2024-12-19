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Борис Елкин о кадровых перестановках в администрации: Любой коллектив — это живой механизм

О кадровых перестановках в своей команде рассказал глава города Пскова Борис Елкин в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Любой коллектив - это живой механизм. Его стопроцентно сохранить, наверное, не всегда получается возможным по ряду причин. Но я считаю, что есть люди, которые не справляются со своими обязанностями, и с ними приходится прощаться ввиду того, что они в тех или иных вопросах или некомпетентны, или тащат коллектив не туда, вбок куда-нибудь. А есть люди, которым надо расти и которым надо развиваться. И Ирина Иванова (экс-первый замглавы администрации Пскова - ред.), действительно, была такой. Мы с ней давно уже вместе работали и на прошлом месте работы, и в администрации. Но в любом случае надо идти вперед, надо дальше развиваться. Сейчас уже руководящая должность полноценная, я знаю, что у нее много интересных проектов. Поэтому я хочу ей пожелать удачи, и всячески, конечно, будем ей помогать», - прокомментировал Борис Елкин уход Ирины Ивановой из городской администрации.

Напомним, в регионе создали Корпоративную академию правительства Псковской области, которая займется развитием компетенций государственных и муниципальных служащих.

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Ирина Иванова заняла должность руководителя нового образования, покинув пост первого заместителя главы администрации Пскова.

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Борис Елкин отметил, что найти нужного специалиста зачастую не так просто. В его команду нужны активные люди, которые будут источниками новых идей, которые власти города смогут претворить в жизнь.

«В ближайшей перспективе, в ближайший месяц перестановки пока не планировали. Но бывают разные непредвиденные ситуации, бывают вполне ожидаемые ситуации. Но будем исходить из реалий. Коллектив есть, и вакантные, назовем так, места, которые необходимо нам в перспективе занять, тоже есть. И не так просто бывает найти нужного специалиста. И это работа. Не хочется абы кого брать, поэтому хочется все-таки с чувством, с толком, с расстановкой подойти к этому вопросу, подобрать необходимые кадры, которые будут вести вперед, чтобы были новые идеи, новые активности, которые мы сможем воплотить совместно в жизнь и реализовать», - добавил глава города.