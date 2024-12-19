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Общество

Основы государственного самоуправления в школах двух округов Псковской области начнут преподавать с 1 сентября

23.12.2024 13:40|ПсковКомментариев: 0

Основы государственного самоуправления начнут преподавать в школах Пыталовского и Локнянского муниципальных округов с 1 сентября. Об этом заместитель начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Анна Бударина сообщила на стратегической сессии в правительстве региона 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«В целях повышения уровня нашего кадрового потенциала в муниципалитетах мы разработали ещё один инструмент, комплекс мер. Мы начинаем формированием кадрового резерва на всех уровнях. Мы будем заниматься повышением престижа работы муниципальных служащих. По профориентационной работе с 2025 года у нас в двух муниципалитетах будет внедрен элективный школьный курс "Основы государственного самоуправления"», — рассказала Анна Бударина.

Разработкой курса занимаются специалисты из Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Курс начнет действовать с 1 сентября 2025 года в Пыталовском и Локнянском муниципальных округах. 

«Мы посмотрим, как это работает, и будем рекомендовать этот курс во всех округах», — уточнила Анна Бударина. 

Напомним, региональный проект «Земский муниципальный служащий» в Псковской области хотят запустить в 2025 году. Он содержит комплекс мер по развитию кадрового потенциала муниципальных служащих.

Теги: #регион60 #чиновники
Источник: Псковская Лента Новостей
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