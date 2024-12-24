Общество

Готовим сами, как в ресторане: пармиджано, торт из скумбрии и курица в индийском стиле

Псковская Лента Новостей продолжает проект «Готовим сами, как в ресторане». Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев знакомит публику с простыми рецептами изысканной кухни. Сегодня нас ждут рецепты пармиджано из баклажанов, курицы в индийском стиле и торта из судака.

«У нас особенный праздничный выпуск, всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Сегодня мы приготовим несколько блюд, которые у меня ассоциируются с праздником, но кто-то их, возможно, не знает. В прошлом году на новогодний стол я готовил пармиджано из баклажанов, сегодня я покажу, как ее приготовить для вас. В Новый год хочется чего-то теплого, южного, поэтому мы приготовим курицу в индийском стиле, - рассказал о сегодняшних блюдах Евгений Васильев. - А еще мы сделаем необычный торт - торт из скумбрии».

Тесто на крекер:

мука - 550 г;

солод молотый - 50 г;

вода - 200 мл;

масло оливковое - 200 г;

кориандр - 3 г;

молотый мускатный орех - 2 г;

соль 10 г (посолить поверх раскатанного теста).

Дать тесту отдохнуть, раскатать между двумя листами на тонкие пласты и запечь (10 минут).

Пармиджано:

два баклажана крупно нарезать (если баклажаны горчат, опустить в подсоленную воду на 30 минут);

томатный соус 400 гр;

сыр пармезан 100 гр;

мука для панировки;

перец;

масло для жарки.

Паштет из скумбрии:

мясо одной скумбрии (200 гр) запечь в духовке 30 минут на 200 градусах;

хороший майонез - 150 гр;

зеленый лук - 20 гр;

сок одной четверти лимона;

соль - 3 гр;

перец - 1 шт.

Курица маринованная:

филе куриного бедра 400 гр;

йогурт или сметана 70 гр;

кориандр молотый 2 гр;

имбирь молотый 3 гр;

паприка молотая 3 гр;

чеснок сухой 3 гр;

соль 5 гр;

перец 1 шт.

Обжарить в муке для панировки (20 гр) и большом количестве масла 9 (1 л).

Соус райта:

томаты свежие 150 гр;

йогурт или сметана 100 гр;

масло оливковое 20 мл;

томатная паста 20 гр;

соевый соус 10 мл;

шрирача 5 гр;

соль 4 гр;

сахар 10 гр.

Курица с айсбергом и райтой:

куриное бедро в панировке 1 шт;

салат айсберг 1/4 шт;

масло оливковое 10 мл;

чеснок 1 шт;

соль 1 щепотка;

соус райта 70 гр;

свежая кинза 5 гр.

Торт из скумбрии (количество по вкусу):

паштет из скумбрии;

бородинский крекер;

томаты черри;

укроп.

Пармиджано:

баклажаны около 300 гр на порцию;

базилик свежий;

соус песто (по вкусу).

Любители вкусно поесть из ролика с кухни ресторана «Лёвенъ» узнают несколько хитростей в приготовлении аппетитных блюд. Например, как тонко раскатать тесто и сделать его хрустящим или убрать горечь из баклажана.