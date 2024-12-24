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Готовим сами, как в ресторане: пармиджано, торт из скумбрии и курица в индийском стиле

26.12.2024 12:21|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей продолжает проект «Готовим сами, как в ресторане». Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев знакомит публику с простыми рецептами изысканной кухни. Сегодня нас ждут рецепты пармиджано из баклажановкурицы в индийском стиле и торта из судака. 

 

«У нас особенный праздничный выпуск, всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Сегодня мы приготовим несколько блюд, которые у меня ассоциируются с праздником, но кто-то их, возможно, не знает.  В прошлом году на новогодний стол я готовил пармиджано из баклажанов, сегодня я покажу, как ее приготовить для вас. В Новый год хочется чего-то теплого, южного, поэтому мы приготовим курицу в индийском стиле, - рассказал о сегодняшних блюдах Евгений Васильев. - А еще мы сделаем необычный торт - торт из скумбрии». 

Тесто на крекер: 

  • мука - 550 г;
  • солод молотый - 50 г;
  • вода - 200 мл;
  • масло оливковое - 200 г;
  • кориандр - 3 г;
  • молотый мускатный орех - 2 г;
  • соль 10 г (посолить поверх раскатанного теста). 

Дать тесту отдохнуть, раскатать между двумя листами на тонкие пласты и запечь (10 минут).

Пармиджано:

  • два баклажана крупно нарезать (если баклажаны горчат, опустить в подсоленную воду на 30 минут);
  • томатный соус 400 гр;
  • сыр пармезан 100 гр;
  • мука для панировки;
  • перец;
  • масло для жарки. 

Паштет из скумбрии:

  • мясо одной скумбрии (200 гр) запечь в духовке 30 минут на 200 градусах;
  • хороший майонез - 150 гр;
  • зеленый лук - 20 гр;
  • сок одной четверти лимона;
  • соль - 3 гр;
  • перец - 1 шт.

Курица маринованная:

  • филе куриного бедра 400 гр;
  • йогурт или сметана 70 гр;
  • кориандр молотый 2 гр;
  • имбирь молотый 3 гр;
  • паприка молотая 3 гр;
  • чеснок сухой 3 гр;
  • соль 5 гр;
  • перец 1 шт. 

Обжарить в муке для панировки (20 гр) и большом количестве масла 9 (1 л).

Соус райта:

  • томаты свежие 150 гр;
  • йогурт или сметана 100 гр;
  • масло оливковое 20 мл;
  • томатная паста 20 гр;
  • соевый соус 10 мл;
  • шрирача 5 гр;
  • соль 4 гр;
  • сахар 10 гр. 

Курица с айсбергом и райтой:

  • куриное бедро в панировке 1 шт;
  • салат айсберг 1/4 шт;
  • масло оливковое 10 мл;
  • чеснок 1 шт;
  • соль 1 щепотка;
  • соус райта 70 гр;
  • свежая кинза 5 гр.

Торт из скумбрии (количество по вкусу):

  • паштет из скумбрии;
  • бородинский крекер;
  • томаты черри;
  • укроп. 

Пармиджано:

  • баклажаны около 300 гр на порцию;
  • базилик свежий;
  • соус песто (по вкусу). 

Любители вкусно поесть из ролика с кухни ресторана «Лёвенъ» узнают несколько хитростей в приготовлении аппетитных блюд. Например, как  тонко раскатать тесто и сделать его хрустящим или убрать горечь из баклажана. 

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Теги: #рецепт #готовка #Левенъ
Источник: Псковская Лента Новостей
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