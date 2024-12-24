Готовим сами, как в ресторане: пармиджано, торт из скумбрии и курица в индийском стиле

Псковская Лента Новостей продолжает проект «Готовим сами, как в ресторане». Бренд-шеф ресторанов «Лёвенъ» и «Хельга» Евгений Васильев знакомит публику с простыми рецептами изысканной кухни. Сегодня нас ждут рецепты пармиджано из баклажанов, курицы в индийском стиле и торта из судака.
«У нас особенный праздничный выпуск, всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Сегодня мы приготовим несколько блюд, которые у меня ассоциируются с праздником, но кто-то их, возможно, не знает. В прошлом году на новогодний стол я готовил пармиджано из баклажанов, сегодня я покажу, как ее приготовить для вас. В Новый год хочется чего-то теплого, южного, поэтому мы приготовим курицу в индийском стиле, - рассказал о сегодняшних блюдах Евгений Васильев. - А еще мы сделаем необычный торт - торт из скумбрии».
Тесто на крекер:
- мука - 550 г;
- солод молотый - 50 г;
- вода - 200 мл;
- масло оливковое - 200 г;
- кориандр - 3 г;
- молотый мускатный орех - 2 г;
- соль 10 г (посолить поверх раскатанного теста).
Дать тесту отдохнуть, раскатать между двумя листами на тонкие пласты и запечь (10 минут).
Пармиджано:
- два баклажана крупно нарезать (если баклажаны горчат, опустить в подсоленную воду на 30 минут);
- томатный соус 400 гр;
- сыр пармезан 100 гр;
- мука для панировки;
- перец;
- масло для жарки.
Паштет из скумбрии:
- мясо одной скумбрии (200 гр) запечь в духовке 30 минут на 200 градусах;
- хороший майонез - 150 гр;
- зеленый лук - 20 гр;
- сок одной четверти лимона;
- соль - 3 гр;
- перец - 1 шт.
Курица маринованная:
- филе куриного бедра 400 гр;
- йогурт или сметана 70 гр;
- кориандр молотый 2 гр;
- имбирь молотый 3 гр;
- паприка молотая 3 гр;
- чеснок сухой 3 гр;
- соль 5 гр;
- перец 1 шт.
Обжарить в муке для панировки (20 гр) и большом количестве масла 9 (1 л).
Соус райта:
- томаты свежие 150 гр;
- йогурт или сметана 100 гр;
- масло оливковое 20 мл;
- томатная паста 20 гр;
- соевый соус 10 мл;
- шрирача 5 гр;
- соль 4 гр;
- сахар 10 гр.
Курица с айсбергом и райтой:
- куриное бедро в панировке 1 шт;
- салат айсберг 1/4 шт;
- масло оливковое 10 мл;
- чеснок 1 шт;
- соль 1 щепотка;
- соус райта 70 гр;
- свежая кинза 5 гр.
Торт из скумбрии (количество по вкусу):
- паштет из скумбрии;
- бородинский крекер;
- томаты черри;
- укроп.
Пармиджано:
- баклажаны около 300 гр на порцию;
- базилик свежий;
- соус песто (по вкусу).
Любители вкусно поесть из ролика с кухни ресторана «Лёвенъ» узнают несколько хитростей в приготовлении аппетитных блюд. Например, как тонко раскатать тесто и сделать его хрустящим или убрать горечь из баклажана.