Разрешенные места для запуска фейерверков определили в Новосокольниках. Об этом глава Новосокольнического района Виталий Соловьев сообщил в своем Telegram-канале.
«Друзья, в нашем регионе введены ограничения на запуск общегородских салютов, фейерверков и прочей пиротехники. Жители Псковской области смогут запускать салюты с 00:00 31 декабря по 10:00 2 января», - напомнил Виталий Соловьев.
В городе Новосокольники определены места запуска праздничных фейерверков:
«Важно помнить, что при проведении фейерверков следует учитывать интересы окружающих: не забывайте о людях и животных, которым громкие звуки могут доставить дискомфорт. Также соблюдайте правила пожарной безопасности и не запускайте салюты вблизи жилых зданий и массивов», - добавил глава района.