Общество

Разрешенные места для запуска фейерверков определили в Новосокольниках

Разрешенные места для запуска фейерверков определили в Новосокольниках. Об этом глава Новосокольнического района Виталий Соловьев сообщил в своем Telegram-канале.

«Друзья, в нашем регионе введены ограничения на запуск общегородских салютов, фейерверков и прочей пиротехники. Жители Псковской области смогут запускать салюты с 00:00 31 декабря по 10:00 2 января», - напомнил Виталий Соловьев.

В городе Новосокольники определены места запуска праздничных фейерверков:

перекресток улиц Шоссейная и Речная (площадка для игры в волейбол);

улица Садовая (хоккейная коробка).

«⁣Важно помнить, что при проведении фейерверков следует учитывать интересы окружающих: не забывайте о людях и животных, которым громкие звуки могут доставить дискомфорт. Также соблюдайте правила пожарной безопасности и не запускайте салюты вблизи жилых зданий и массивов», - добавил глава района.⁣

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