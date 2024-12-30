Общество

Запуск фейерверков вызывает тревогу у граждан и осложняет работу оперативных служб – Михаил Ведерников

Запрет на использование пиротехнических изделий – салютов и фейерверков – в Псковской области действует с 10:00 2 января. Об этом жителям Псковской области и гостям региона напомнил губернатор Михаил Ведерников.

Изображения: Михаил Ведерников / Telegram

«Напоминаю, что с 10:00 утра 2 января действует запрет на использование пиротехнических изделий – салютов и фейерверков. Исключение составляют только хлопушки и бенгальские огни. Нарушение данного требования влечёт административную ответственность. Полиция и наши дружинники фиксируют нарушения и принимают решение о привлечении нарушителей к ответственности», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В связи с неспокойной обстановкой в Северо-Западном регионе и недавними инцидентами (в небе над Псковской областью и соседними регионами сбито более 10 беспилотных летательных аппаратов), несанкционированное использование пиротехники вызывает тревогу у граждан и осложняет работу оперативных служб. Прошу отнестись с пониманием к данному ограничению. Давайте дадим друг другу возможность выспаться и отдохнуть перед новым трудовым 2025 годом!» - призвал глава региона.

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Сообщать о случаях несанкционированного использования салютов и фейерверков можно по телефонам УМВД:

8 8112 66-16-49,

8 8112 59-22-33.

«Спасибо за ваше сотрудничество и понимание!» - заключил Михаил Ведерников.