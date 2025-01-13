Борис Елкин о «Поезде Победы»: Пройдя по вагонам, ты переживаешь жизнь

Пройдя по вагонам «Поезда Победы», переживаешь жизнь, такое мнение высказал глава города Пскова Борис Елкин, осмотрев «Поезд Победы», который 14 января прибыл в Псков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также глава города отметил, что в год 80-летия Победы важно напомнить подрастающему поколению, через что прошли люди ради страны.
Напомним, «Поезд Победы» прибыл в Псков 14 января.
Экспозиция доступна для любых желающих старше 12 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф.
Время работы экспозиции с 10:00 до 19:00.