Общество

Более пяти тысяч жителей Псковской области посетили «Поезд Победы»

За 14 и 15 января 5 286 человек посетили экспозицию об истории Великой Отечественной войны «Поезд Победы» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Выставка сначала была представлена в Великих Луках и Дно, а затем переехала в Псков. Среди посетителей были представители общественных организаций патриотической направленности, участники специальной военной операции и члены их семей, школьники, а также обычные жители, которые приходили целыми семьями.

Одним из первых выставку в Пскове посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который отметил важность проекта для сохранения исторической памяти.

«Поезд Победы» — это первая в мире интерактивная выставка, размещённая в движущемся поезде. В каждом вагоне поезда-музея представлена уникальная история Великой Отечественной войны, включающая в себя драматические события начала 1940-х годов, исторические факты, судьбы и воспоминания людей.

Железнодорожный состав проводит посетителей по дорогам войны, знакомя их с ужасами, испытаниями и потерями. Подлинные артефакты и современные цифровые технологии помогают оживить историю и создать атмосферу того времени. Лица героев, встречающихся посетителям, также повторяют образы реальных исторических личностей.

В 2023 году музей пополнился новым вагоном, посвящённым военным трибуналам. Благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о преступлениях нацистской Германии и милитаристской Японии. В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив будет запущена интерактивная версия уникальной экспозиции. Специально для неё были разработаны 79 панорам, 158 интерактивных элементов и оцифрованы 159 фотографий экспонатов. В панорамы были интегрированы видео с экранов и проекторов.

Напомним, поезд победы был доступен для посещения в Псковской области 14 и 15 января.