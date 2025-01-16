Общество

В прорубь на Крещение собираются окунуться 13% псковичей - опрос

13% псковичей собираются принять участие в Крещенских купаниях в этом году. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане из Пскова.

В этом году в Крещенских купаниях намерены принять участие 13% жителей Пскова, при этом 6% из них собираются сделать это впервые. Мужчины проявляют большую готовность к участию в этом мероприятии по сравнению с женщинами: 15% мужчин против 11% женщин. Среди молодых горожан в возрасте до 35 лет процент желающих окунуться в прорубь составляет 15%, а среди более старших возрастных групп — 12%.



76% экономически активных псковичей никогда не окунались в прорубь и не планируют делать это. Причем 9% рассказали, что ранее принимали участие в Крещенских купаниях, но в этом году отказались по разным причинам: «Боюсь простыть»; «Здоровье, увы, не позволяет»; «У нас нет хороших оборудованных купелей».