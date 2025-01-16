Общество

Наталья Федорова: Желаю всем псковичам крепости сил телесных и духовных

Глава Псковского района Наталья Федорова поздравила жителей региона с праздником Крещения Господня в своем Telegram-канале.

Фото: Наталья Федорова / Telegram-канал

В своём поздравлении с праздником Крещения (Богоявления) глава района напомнила, что этот день связан с крещением Иисуса Христа в водах Иордана и явлением Святого Духа. Вода является символом очищения, и в храмах в этот день проводятся водосвятные молебны.

«Символ праздника – вода. Она дарует очищение, в храмах в этот день проводятся водосвятные молебны по особому чину. Считается, что крещенская вода обладает особой силой. В нашей стране испокон веков было принято окунаться в Иордань. Нужно ли это делать – каждый человек решает сам, исходя из физического состояния организма и силы духа. В этом году погода на редкость мягкая, непривычная для Крещения», - рассказала Наталья Федорова.

Также глава напомнила, что на территории Псковского района предусмотрены места для купаний:

Источник святого великомученика Георгия Победоносца, деревня Камно Логозовской волости;

Деревня Крипецкое-1, Иоанно- Богословский Савво- Крыпецкий мужской монастырь, Торошинская волость.

«От всего сердца поздравляю вас с праздником! Крепости сил телесных и духовных, семейного благополучия, счастья, радости, мира и добра!» - заключила Наталья Федорова.

С полным списком о местах для купаний можно ознакомиться ниже.