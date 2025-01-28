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Общество

Более 90 мероприятий проведут к 80-летию Великой Победы в Великих Луках

28.01.2025 14:33|ПсковКомментариев: 0

Более 90 мероприятий проведут к 80-летию Великой Победы в Великих Луках, сообщил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев в рамках очередного заседания организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.  

«С начала года уже реализована часть этих мероприятий, включая "Поезд Победы", который был в городе 6-7 января», — сообщил Андрей Беляев.

По его словам, в программе мероприятий также были предусмотрены акции, выставки и конкурсы, приуроченные к 82-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков. 

«Во всех этих мероприятиях приняли участие более тысячи великолучан», — уточнил глава администрации.

Один из значимых моментов - награждение жителей Великих Лук памятной медалью к 80-летию Победы. 

«В список награждения попал 361 великолучан. Также мы запланировали тематические экскурсии по пяти новым патриотическим маршрутам для школьников и студентов», — поделился Андрей Беляев.

Глава города также отметил важность благоустройства воинских захоронений, памятников и обелисков, которые подлежат ремонту в этом году. «Пять памятных мест мы планируем подать на конкурс ТОС», — сообщил он, добавив, что уже получено согласие благотворителей на ремонт мемориальных зон, в частности, зоны с Вечным огнем.

С 17 января в городе уже размещены баннеры, приуроченных к 80-летию Победы. 

«Официальный логотип используется на всех мероприятиях, а также определен перечень объектов и территорий, которые будут украшены в соответствии с брендбуком», — подчеркнул Андрей Беляев.

В заключение он выразил готовность к организации парадов и шествий «Бессмертного полка» в зависимости от текущей ситуации.

Пресс-портрет
Беляев Андрей Геннадьевич глава администрации Великих Лук
Теги: #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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