Общество

Температурные рекорды побиты в Пскове и Великих Луках

Максимальные суточные температурные рекорды были побиты в Пскове и Великих Луках 30 января, сообщили в метеорологическом центре «Фобос».

Инфографика: «Фобос»

В Пскове температура составила 7,1 градуса, а в Великих Луках 7 градусов.

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Также рекордные температуры были зафиксированы в Петрозаводске (3.8°C), в Выборге (3.8°C), в Санкт-Петербурге (6.4°C), в Вязьме (6.6°C), в Калининграде (8.7°C), в Смоленске (7°C), в Рославле (6.9°C), в Брянске (6.9°C), в Вологде (3.2°C), в Череповце (4.5°C), в Рыбинске (5.4°C), в Костроме (3.9°C), в Твери (7.1°C), в Можайске (7.5°C), во Владимире (4.6°C), в Казани (1.6°C), в Москве (8.1°C), в Коломне (7.6°C), в Калуге (7.7°C), в Туле (7°C), в Рязани (5.7°C), в Орле (7.3°C), в Ельце (6.1°C), в Уфе (1.4°C), в Курске (8.5°C), в Воронеже (5°C), в Таганроге (10.3°C), в Приморско-Ахтарске (17.7°C), в Ставрополе (13.8°C), в Армавире (17.2°C).