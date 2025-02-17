Общество

Игорь Дитрих: Объединение больниц назрело еще 20 лет назад

Объединение больниц должно было произойти гораздо раньше, чтобы пациенты из районов могли получать медицинскую помощь в централизированных центрах на территории региона. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих высказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Объединение больниц, укрупнение, назрело уже очень давно, 10−15, даже, может, 20 лет назад. Об этом говорили такие аксакалы медицины как Виктор Васильевич Антонов (заслуженный врач РФ, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы - ред.) и председатель ФОМСа, но, к сожалению, это начало происходить только сейчас. Наверное, надо сказать спасибо тому человеку, который набрался смелости и принял такое решение. Пациенты уже давно сами протоптали дорожки к специалистам, которых в районах давно нет. Кто-то едет в Псков, кто-то в Псковскую ЦРБ. Из приграничных районов до специальной военной операции из Печор большой поток шел в Эстонию, из Гдова в Сланцы, из Струг Красных и Плюссы в Лугу», – рассказал Игорь Дитрих.

Он добавил, что слияние медицинских учреждений направлено на то, чтобы пациенты получали всю необходимую им медицинскую помощь на местах, избегая сложной, зачастую затратной логистики, так как в ряде муниципалитетов возводятся современные лечебные центры.

«Конечно, это объединение в один кулак должно привести к тому, чтобы все-таки наши пациенты не уезжали за пределы области, а вся помощь оказывалась у нас здесь. Просто надо четко посмотреть, кто куда едет, и эти протоптанные пациентами дорожки привести в соответствие с плановой маршрутизацией и с логистикой пациента. Также можно сказать, что в Гдове, Печорах, Пыталово, Себеже по программе приграничных районов строятся новые лечебные учреждения, реконструируются. Мы посмотрели, это вообще "конфетки". Таких условий для работы в районах не было никогда за последние годы», – отметил Игорь Дитрих.

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Парламентарий считает, что негативные комментарии по поводу объединения больниц связаны с тем, что с населением должным образом не проводилась разъяснительная работа.

«Неприятие связано с тем, что с людьми недостаточно общались, недостаточно объясняли и разъясняли. Сейчас присоединение к Псковской ЦРБ, в принципе, кроме того факта, что мы узнали, что их объединяют, больше никакого резонанса не получило. На всех встречах были глава района, представители областного Собрания депутатов, лидер профсоюзов, главные врачи, председатель комитета здравоохранения. И были ответы на все вопросы. Все всё поняли, что это должно быть», – подытожил Игорь Дитрих.

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Подробнее об объединении учреждений здравоохранения Псковской области слушайте в программе «Кузница» в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня в 13.05. Гостья студии - председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.