Игорь Дитрих: Объединение больниц назрело еще 20 лет назад

Объединение больниц должно было произойти гораздо раньше, чтобы пациенты из районов могли получать медицинскую помощь в централизированных центрах на территории региона. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих высказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
Он добавил, что слияние медицинских учреждений направлено на то, чтобы пациенты получали всю необходимую им медицинскую помощь на местах, избегая сложной, зачастую затратной логистики, так как в ряде муниципалитетов возводятся современные лечебные центры.
Парламентарий считает, что негативные комментарии по поводу объединения больниц связаны с тем, что с населением должным образом не проводилась разъяснительная работа.
«Неприятие связано с тем, что с людьми недостаточно общались, недостаточно объясняли и разъясняли. Сейчас присоединение к Псковской ЦРБ, в принципе, кроме того факта, что мы узнали, что их объединяют, больше никакого резонанса не получило. На всех встречах были глава района, представители областного Собрания депутатов, лидер профсоюзов, главные врачи, председатель комитета здравоохранения. И были ответы на все вопросы. Все всё поняли, что это должно быть», – подытожил Игорь Дитрих.
Подробнее об объединении учреждений здравоохранения Псковской области слушайте в программе «Кузница» в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня в 13.05. Гостья студии - председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.