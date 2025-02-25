Общество

«Дневной дозор»: Каких социокультурных объектов не хватает Пскову?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Каких социокультурных объектов не хватает Пскову?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На днях в Пскове после 10 лет реконструкции открылось здание бывшего кинотеатра «Октябрь». Теперь здесь будет располагаться Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва. Впрочем, по наполнению обновленный «Октябрь» — это нечто большее, чем привычная нам с детства библиотека. Это наполненное современными интерактивными девайсами историко-просветительское пространство, посетители которого смогут не только больше узнать об истории Псковской земли и о людях, которые ее прославили, но и попить вкусный кофе, заодно любуясь панорамным видом на Кремль.

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В свое время многие представители псковской общественности критиковали идею разместить в бывшем «Октябре» библиотеку — мол, ей там не место, а некоторые и вовсе предлагали снести старое здание и открыть вид на Кремль. Но сегодня очевидно, что авторы проекта нашли отличный вариант использования старого здания. У этого пространства есть все шансы стать точкой притяжения для горожан и гостей Пскова.

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Завершение этого амбициозного проекта — повод подумать о том, какие еще социокультурные проекты могли бы стать украшением городской среды. Что могло бы внести разнообразие в жизнь региональной столицы и сделать её более насыщенной? Нужны ли Пскову новые библиотеки, спортивные локации, современный концертный зал или, например, еще один мультимедийный фонтан? Куда могли бы направляться жители и гости города, чтобы проводить время с интересом и пользой? Об этом — сегодня в программе «Дневной дозор».

Исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков «голосует» за новый концертный зал. Именно этого объекта, по его мнению, не хватает Пскову.

«БКЗ уже давно нуждается в обновлении как в моральном, так и в физическом плане. Во-первых, как главная концертная площадка города, он кажется небольшим. Кроме того, его планировка и архитектура уже устарели, и изначально он не был задуман как концертный зал. Поэтому, на мой взгляд, городу не хватает современного и просторного концертного зала. Это может быть новый зал филармонии или просто концертная площадка, которая станет настоящей жемчужиной».

Согласен с этим мнением руководитель ансамбля «Сказ», обладатель титула «Душа земли Псковской» Константин Абабков. Он убежден, что именно нового концертного зала больше всего не хватает городу и псковичам.

«Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе появился новый современный концертный зал. В последнее время в городе активно открываются библиотеки, а также ремонтируются культурные центры, например, Городской культурный центр. В этих центрах появляются современные экраны и мультимедийные возможности. Летом хотелось бы видеть больше интересных выставок на улице, которые позволили бы узнать больше о Псковском крае».

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Александр Коновалов, президент областной федерации футбола, говорит, что городу не хватает спортивных площадок. При этом у псковичей есть и запрос на современные мультимедийные учреждения. Такие, как только что открывшаяся в здании «Октября» краеведческая библиотека.

«В нашем городе наблюдается острая нехватка спортивных сооружений, что особенно актуально для людей моего профиля. Не хватает как закрытых, так и открытых площадок для игровых видов спорта. Что касается культуры, то стоит отметить, что в последнее время библиотеки пользуются большой популярностью. По крайней мере, когда я работал главой администрации, в вопросах социального развития эта тенденция была ярко выражена. Однако ощущалась нехватка библиотек или, по крайней мере, было ясно, что необходимы новые современные библиотеки с широким мультимедийным охватом. И, кажется, сейчас эта тенденция начинает постепенно проявляться. Мы можем наблюдать это на примере открытия библиотеки имени Василева. Достаточно ли этих библиотек? По количеству, вероятно, да, но вот по качеству — однозначно нет. В сфере проведения концертов и культурно-досуговых мероприятий, на мой взгляд, инфраструктура в Пскове уже достаточно развита, а количество организаций, предлагающих свои услуги, даже превышает спрос. Однако стоит учесть, что Псков — город небольшой, и его возможности ограничены. Хотелось бы, чтобы в городе было больше площадок и организаций для проведения досуга разными группами граждан. Особенно это касается пожилых людей, которые могли бы не только заниматься физической культурой, но и получать бесплатные услуги в различных учреждениях. Я имею в виду самые разные формы досуга: от вязания до занятий по интересам. К предложениям о строительстве архитектурных форм я отношусь с осторожностью, потому что важно учитывать градостроительный план и концепцию развития города. Конечно, хотелось бы, чтобы наш город стал красивее и интереснее. Однако всегда важно учитывать историю нашего города и концепцию, которую представляет себе главный архитектор».

Экс-руководитель комитета по культуре Псковской области Александр Голышев убежден, что при создании новых социокультурных объектов в Пскове ориентироваться нужно на удовлетворение запросов жителей разных городских микрорайонов. У каждого псковича — на Запсковье он живет, на Завеличье, в центре или на окраинах города — должна быть возможность проводить досуг рядом с домом. Поэтому нужно уделять больше внимания созданию спортивных пространств, локаций для культурного времяпровождения, даже кафе — в шаговой доступности от дворовых территорий, говорит Александр Голышев.

«Избытка быть не может, ведь у людей постоянно растут интересы, и возможности должны им соответствовать. Я считаю, что не стоит концентрироваться на масштабных проектах, а лучше уделить внимание работе в районах города. Важно создать условия, чтобы дети могли гулять во дворе, играть и познавать мир. Необходимо рассматривать каждый микрорайон как отдельную единицу и обеспечивать его всем необходимым для развития культуры. Это и клубы, и библиотека, и походы в театр или другие культурные мероприятия. Мне кажется, что основная задача — это удовлетворение потребностей жителей конкретной территории. Например, можно организовать небольшие кафе и клубы, а также создать условия для досуга мужчин — например, предоставить возможность играть в домино во дворе, чтобы они не искали развлечения в других местах. Важно, чтобы жители могли развлекаться и получать качественный досуговый продукт в том месте, где живут».

Между тем искусствовед Тамара Шулакова подчеркивает, что самая важная задача при строительстве социокультурных объектов и пространств — показать богатейшее историческое наследие Пскова.

Фото: Тамара Шулакова / «ВКонтакте»

«Мы строим вопреки. Всё, что можно, мы делаем в дурном понятном европейском духе, как нам кажется. Просто евроремонт у нас — ключевая вещь. Не могу сказать, что у нас все совсем плохо, но у нас нет ни музея фрески, ни музея архитектуры, ни музея реставрации. У нас провал за провалом. Зато мы можем расписать муралами дурного вкуса, поместив святую Ольгу под мост и визуально разрушив опоры моста. Дурновкусие такого уровня, что оно даже не нуждается ни в каких оценках. Мы размножаем барсиков со страшной силой, забывая, что барс — это герб вольного стольного города. И никому не позволено над этим измываться, хотя и в таком, как кажется, мило-уютном духе. Кто такие барсики? Откуда они произошли? Это кот или неизвестный породы зверь? Как он связан с нашим гербом? В Пскове это прямая связь. И почему этот барсик нагло восседает около церкви Сергия с Залужья? Что у нас главное? Его красный шарф и совершенно типовая мордочка, извините, десяти из ларца, одинаковых с лица? Это вообще никто не объясняет. Почему не подписано, кто это делает и кто это разрешает? Если вы сделали что-то достойное, почему вы свою фамилию не вставляете?».

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Председатель Псковского регионального общественного движения «Псков-Арт» Ирина Жбанова подчеркнула важность создания в Пскове новых выставочных пространств. Нашему городу, по ее убеждению, просто необходим центр современного искусства, он мог бы оживить культурную атмосферу города, да и культурную жизнь горожан.

«Мне кажется, стоит придумать что-то интересное для людей среднего возраста. Что-то такое, что будет увлекательно и для пожилых, и для молодых людей. В нашем городе, возможно, не хватает центра современного искусства, где художники могли бы выставлять свои работы. Я считаю, что не хватает выставочных площадей. Музей и Союз художников — из самых цивилизованных. Я думаю, что в Пскове необходимо создать центр современного искусства. Это может вдохновить и оживить город, а также предоставить больше возможностей для демонстрации и изучения творчества».

Коллега Ирины Жбановой «по цеху», кузнец и представитель движения «ПсковАРТ» Тимофей Силич считает, что украшением Пскова мог бы стать парк скульптуры под открытым небом.

«Процесс создания парка скульптуры был запущен ещё в 2022 году. Тогда депутаты обратились с просьбой организовать такой парк, и по договорённости с тогдашним руководителем городской культуры было определено место для его размещения. Это территория, прилегающая к дому купца Сафьянищикова, расположенная по адресу: улица Советская набережная, дом 9. На этом месте уже есть площадка для отдыха, что делает его ещё более подходящим для размещения скульптурных композиций. Здесь появился небольшой сквер с лавочками, где люди могут отдохнуть и насладиться живописным видом на реку Великую. В сквере установлены скульптуры, которые, естественно, не нарушают гармонию пейзажа. Обычно они не превышают человеческий рост. В общем, они являются посредниками между зрителем и красотами, архитектурными и фортификационными достопримечательностями. Собственно говоря, процесс запущен, была договоренность о тематике, было решено противодействовать какому-то кощунству, экстремизму, за позитив, даже немножко за гламур. Был создан в этой тематике паблик-арт-объект «Кот в цветах», и он благополучно справляет свой двухлетний юбилей, вызывая нейтрально-позитивную реакцию у взрослых и радость у детей. И пришла весна, на нем повесили бумажку, что будут сносить 3-го марта. Так что предлагаю жителям прийти, и такой перформанс будет по разрушению этого котика».

Сегодня наши эксперты разошлись во мнениях, какие социокультурные объекты или пространства больше всего необходимы городу. Например, представители спорта «топят» за открытие новых спортивных объектов, деятели культуры — за новые концертные площадки, выставочные пространства и архитектурные парки. За последние годы в нашем городе реализовано несколько проектов, которые помогли изменить облик города. За примерами далеко ходить не надо — в прошлом году был открыт мультимедийный фонтан на Четырех углах. Он стал, пожалуй, одной из любимых локаций Пскова в летний период. Начало 2025 года ознаменовалось открытием краеведческой библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Его реконструкция затянулась, зато теперь мы имеем не просто библиотеку, а новый информационно-познавательный и культурный центр. Хочется верить, что и давние мечты о строительстве нового театра кукол или второй очереди стадиона «Машиностроитель», равно как и музея фрески — тоже воплотятся в жизнь. Правда, задачи эти посложнее, чем разрисовывать опоры Ольгинского моста пестрыми муралами.

Виктория Семенова