Общество

Сокращение персонала может привести к полному отсутствию медпомощи в Себежском районе — Антон Минаков

Депутат Псковского областного Собрания от партии ЛДПР Антон Минаков призвал обратить внимание на проблему сокращения медицинского персонала в Себежской районной больнице. Мнение он высказал на 42-сессии Собрания 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Недавно в Псковской области произошел вопиющий случай сокращения медицинского персонала в Себежской районной больнице. Напомню, что недавно в рамках реорганизации себежская больница вошла в состав невельской, это должно было способствовать улучшению ситуации. Однако все происходящее может привести к полному отсутствию медпомощи в Себежском районе», - заявил Антон Минаков.

Депутат пояснил, что районные фельдшерско-акушерские пункты не могут в полной мере обеспечить необходимой помощью местных жителей.

«Я отправил депутатский запрос в комитет по здравоохранению. Прошу и вас обратить внимание на эту проблему», - заключил Антон Минаков.

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Ранее сообщалось, что в Себеже выявлены нарушения в связи с сокращением персонала хирургического отделения Себежского филиала Невельской межрайонной больницы. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко лично контролирует ситуацию.