Сокращение персонала может привести к полному отсутствию медпомощи в Себежском районе — Антон Минаков

Депутат Псковского областного Собрания от партии ЛДПР Антон Минаков призвал обратить внимание на проблему сокращения медицинского персонала в Себежской районной больнице. Мнение он высказал на 42-сессии Собрания 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Депутат пояснил, что районные фельдшерско-акушерские пункты не могут в полной мере обеспечить необходимой помощью местных жителей.
«Я отправил депутатский запрос в комитет по здравоохранению. Прошу и вас обратить внимание на эту проблему», - заключил Антон Минаков.
Ранее сообщалось, что в Себеже выявлены нарушения в связи с сокращением персонала хирургического отделения Себежского филиала Невельской межрайонной больницы. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко лично контролирует ситуацию.