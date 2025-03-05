Общество

Александр Котов о вызовах 2025 года и бюджете области

Гостем программы «Дом Советов» в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) 5 марта стал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Как Псковская область будет жить по бюджету 2025 года? Какие расходы придется урезать и региону, и муниципалитетам? Оправдала ли себя муниципальная реформа? На эти и другие вопросы спикер регионального парламента ответил в беседе с ведущим Максимом Костиковым.

— Александр Алексеевич, какие основные вызовы и угрозы 2025 года вы бы выделили? Будут ли они отличаться от тех вызовов и угроз, с которыми регион столкнулся в 2024 году?

— У нас традиционно есть несколько проблем, с которыми мы сталкиваемся из года в год, которые, конечно, по мере возможности мы стараемся решать. Продвигаемся в этом направлении, но до конца, к сожалению, нам их решить пока еще не удалось. Мы, в первую очередь, работаем над повышением уровня заработной платы работников бюджетной сферы. Это, прежде всего, сфера здравоохранения и образования. У нас тут есть даже определенные параметры, ниже которых, как известно, мы не можем позволить себе опускаться. Я имею в виду майские указы президента, где предусмотрены определенные суммы заработной платы по регионам.

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И, соответственно, кадровая проблема. Многое уже сделано с нашей стороны в этом направлении. Лично губернатор уделяет этим вопросам большое значение. Но пока, к сожалению, ситуация в лучшую сторону двигается очень медленно. И мы сейчас внимательно отслеживаем и ищем любые возможности для того, чтобы и по одному, и по другому направлению принять какие-то дополнительные решения в силу наших финансовых и организационных возможностей, чтобы ситуации и с кадрами, и с заработной платой решались быстрее.

— Как Псковская область будет жить по бюджету 2025 года? Станет ли это вызовом для региона? Какие расходы придется урезать и региону, и муниципалитетам? Не вырастут ли долги региона, в том числе — коммерческие? Планируется ли брать кредиты, в том числе у коммерческих банков?

— Пока мы обходимся теми средствами, которыми располагаем. Снижение общего объёма средств бюджета связано, прежде всего, с тем, что многие объекты по национальным проектам находятся в завершающей стадии строительства И, соответственно, главным образом разница именно в средствах, которые предполагалось расходовать на объекты капитального строительства. Это, в общем-то, на нашу текущую деятельность сильного влияния не окажет. Поэтому сейчас мы стараемся держаться в рамках тех возможностей, которые у нас есть, поскольку привлекать коммерческие кредиты по такой процентной ставке, я бы мягко сказал, весьма накладно. Надеюсь, что еще в процессе мы будем вносить изменения, потому что, возможно, по целому ряду национальных проектов будут дополнительно выделены денежные средства из федерального бюджета.

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Сейчас тяжело всем, безусловно, высокая процентная ставка Центробанка влияет прежде всего на возможность развития предпринимательства и развитие бизнеса. И, может быть, даже если сейчас этот факт очень серьёзно не сказывается, то «в долгую» это влияние безусловно. Это реальная проблема. Сказать о том, насколько оправдана такая политика Центробанка, я бы не взял на себя смелость. Я специального интересовался этой темой, читал разных экспертов. Звучат прямо противоположные мнения, кто-то говорит, что нужно снижать ставку, тем самым стимулировать внутренний спрос, развитие бизнеса. Кто-то говорит о том, что это приведёт к более значительной инфляции и гораздо более серьезным экономическим последствия. Единого мнения нет. Но даже при всех трудностях мы видим, что инфляция находится в более-менее приемлемых рамках. Ничего катастрофического не происходит. Экономика хоть и не такими быстрыми темпами, но развивается. Однако, долго это продолжаться не может, и мы все-таки ожидаем, что, возможно, в ближайшее время будут попытки снижения ключевой ставки.

— Не секрет, что регион тратит средства на поддержку наших военнослужащих, которые сражаются в зоне специальной военной операции. Насколько серьезные обязательства лежат на регионе?

— Это серьезный объем расходов. Понятно, что у каждого региона разные возможности. Мы, конечно, не можем сравниться с крупными регионами, с регионами-донорами. Тем более, я молчу про наших соседей - Санкт-Петербург и Москву, Московскую и Ленинградскую области. Но тем не менее мы понимаем меру своей ответственности. Вообще, мы считаем, что для нас сейчас главный приоритет – это оказание помощи и поддержки нашим бойцам, находящимся на специальной военной операции, поддержка их семей. И для этих целей делается все возможное и невозможное, я бы так сказал. Понятно, что и финансовая нагрузка при этом тоже ощутимая. Но тем не менее мы будем изыскивать дополнительные источники для того, чтобы обеспечить все расходные обязательства, которые у нас есть по закону о бюджете на текущий год, и чтобы мы могли справиться с теми выплатами, которые необходимы нам сейчас для поддержки бойцов и членов их семей. Пока мы ситуацию контролируем. Я думаю, что в течение года не ожидается никаких серьезных провалов.

— Продолжение муниципальной реформы — в чем смысл, ведь федеральное законодательство так и не принято. Стоит ли додавливать эту реформу в Псковской области? Оправдалось ли мнение, что реформа уничтожит местное самоуправление?

— Ничего мы не уничтожили, местное самоуправление остается. На уровне муниципального округа будет представительный орган. Депутаты в составе этого представительного органа будут представлять свои территории, без исключения все. Будет местная администрация, будет глава, с которого можно спросить за все вопросы, которые волнуют жителей, проживающих на этой территории. Я сейчас намеренно про это говорю. Вопросы местного значения, региональные и федеральные. Понятно, что непосредственно ответственность за решение вопросов, отнесенных к полномочиям федеральных органов власти, он не несет, но он должен реагировать на те обращения, которые поступают к нему, осуществляя взаимодействие и с региональными органами власти, и с федеральными. Эта система, если ее правильно выстроить, будет работать эффективно. Это я говорю как человек, который имел непосредственное отношение к органам местного самоуправления в свое время.

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Я бы сказал, что мы не поспешили с муниципальной реформой, а очень сильно опоздали. Я не люблю резких слов, резких оценок, но местное самоуправление на уровне городских и сельских поселений, в большинстве своем, профанация. Надо набраться смелости и четко констатировать то, что происходит на самом деле. По поводу реформы Козака (административная реформа в РФ - прим. ред.), возможно, в свое время она сыграла свою положительную роль. Тогда возможности прийти к одноуровневому местному самоуправлению федеральный закон не давал. Двухуровневое местное самоуправление было обязательно для всех регионов, вне зависимости от их особенностей. Это только сейчас, совсем недавно были внесены такие изменения, которые позволяли регионам либо применять двухуровневую систему местного самоуправления, либо перейти к такой форме, к которой мы переходим сейчас. Мы пошли по этому пути, я считаю, с опозданием. Аргументация о том, что все равно Государственная Дума примет, наверное, была, но она была не основной. Основным был аргумент о том, что нам нужно выстроить более понятную систему органов местного самоуправления на муниципальном уровне. Я об этом тоже говорил неоднократно.

Беседовал Максим Костиков